Su Repubblica la guida ai sapori e ai piaceri della Calabria 2017

Dal 15 marzo in edicola e in libreria la prima Guida ai sapori e ai piaceri della Calabria: 230 ristoranti, botteghe del gusto, agriturismi, produttori e ricette, al prezzo di 9,90 euro

Le “Guide di Repubblica” presentano la prima edizione della Guida ai sapori e ai piaceri della Calabria 2017.

Il volume tutto calabrese sarà in vendita da mercoledi’ 15 marzo nelle migliori edicole e librerie, o anche nello store online e sui siti di Ibs ed Amazon, al costo di 9.90 euro. Le Guide di Repubblica continuano dunque a crescere ed ampliarsi, aggiungendo un nuovissomo volume alla sua gia’ ampia collana, con la prima edizione della Guida ai sapori e ai piaceri della Calabria 2017.

Cosa contiene la guida

Si tratta di un’interessante raccolta di tutte le eccellenze della nostra regione, che fanno della Calabria un luogo pieno di ricchezze storico-culturali, ma soprattutto enogastronomiche. Al suo interno sono segnalati 230 ristoranti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e di tutte le province; 135 botteghe del gusto; 66 agriturismi & ittiturismi; 75 bed&breakfast; 15 location per ricevimenti; 80 produttori di olio; 55 produttori di vino; 22 caseifici.

Non mancano nemmeno le ricette, tipiche della trazionione, insieme a quelle dei migliori chef, i quali hanno messo a disposizione dei lettori i loro segreti, per poter replicare in casa piatti unici.

La presentazione a Vibo Marina

La Guida sara’ presentata lunedi’ 27 marzo nel ristorante Lapprodo di Vibo Marina, alla presenza del presidente della Regione Gerardo Mario Oliverio, del sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo Dorina Bianchi e del direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa. Alla presentazione seguira’ una cena curata dagli chef Agostino Bilotta del ristorante Lapprodo, Luca Abbruzzino del ristorante Abbruzzino di Catanzaro, Caterina Ceraudo del ristorante Dattilo di Strongoli e Riccardo Sculli del ristorante Gambero Rosso di Marina Di Gioiosa Jonica.