(R)esisto presenta 10 brani di band emergenti, provenienti da tutta Italia, dall’hard rock al pop. ASCOLTALI ORA

Ritorna, dopo la pausa estiva, la selezione musicale di (R)esisto contente le più interessanti proposte del panorama musicale indipendente italiano.

Un progetto che è diventato uno strumento di lavoro per le redazioni radiofoniche, semplice ed efficace, una sorta di “manuale” delle nuove uscite discografiche della scena indipendente nazionale, selezionate da (R)esisto.

(R)adio Selection è un appuntamento bimestrale al servizio di band, uffici stampa, agenzie di promozione, etichette discografiche ed editori musicali per far conoscere, tramite oltre 400 radio FM e web, i propri lavori e i propri progetti. In questa settima uscita (R)esisto presenta 10 brani di band emergenti, provenienti da tutta Italia, che spaziano dall’hard rock al pop.

La prossima (R)adio Selection torna a Dicembre. Per informazioni visitare il sito www.resistodistribuzione.jimdo.com oppure scrivere aresistodistribuzione@gmail.com Gli artisti presenti in questa edizione:Tracklist01 – Sei bellissima – Luca Bretta02 – Electric Starlet – Acquario Stardust03 – Emoglobina – Del Negro04 – Medication – Go Koala05 – No Trip for Cats – Thee Mutandas06 – Combustione interna – Colonnelli07 – Il Confine Labile – Redrum Experience08 – Oh My God – SUNDANCE09 – Bicchieri rotti – Caveau10 – A cuore spento – Segnale AcusticoAscolta tutta la compilation qui:https://soundcloud.com/resisto/sets/r-adio-selection-vol-7