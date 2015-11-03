Restart qualificata all’Interregionale di Fabriano

Le ginnaste reggine chiudono seconde nel torneo di serie B a Catanzaro e staccano il pass per la fase interregionale di Fabriano il 7 e 8 novembre

Inizia col botto la stagione agonistica della Restart, la società reggina di ginnastica ritmica guidata dalla direttrice tecnica prof.ssa Marilena D’Arrigo. Nel torneo allieve di serie B a squadre, sezione ritmica, tenutosi alla palestra Coni di Catanzaro, le ginnaste reggine si sono piazzate al secondo posto (punteggio totale 71,70) alle spalle delle padrone di casa della Kines. Vanessa Votano (corpo libero punti 10,85), Maria Pia Nava (cerchio punti 12,60), Evelina Scopelliti (fune punti 10,90 e nastro punti 9,80) e Francesca Spanti (palla punti 13,35 e clavette punti 14,20) hanno deliziato la platea con le loro leggiadre esibizioni, centrando il primo obiettivo stagionale in una gara di altissimo livello tecnico e in una categoria di rilievo quale la serie B. Sia la compagine reggina che quella catanzarese, infatti, si sono garantite l’accesso alla fase interregionale che si terrà a Fabriano il prossimo week end (7 e 8 novembre), dove si cimenteranno con le migliori squadre del centro/est, centro/ovest e sud.

La Calabria rappresentata fuori regione

Ancora una volta, dunque, le baby ginnaste reggine rappresenteranno la Calabria al di fuori dei confini regionali. Cosa già avvenuta a fine settembre, quando a Lignano Sabbiadoro Chiara De Girolamo, Alice Malara, Francesca Capria e Vanessa Votano hanno partecipato (unica squadra calabrese di ginnastica ritmica) alle finali nazionali del “Trofeo Coni”, una sorta di mini olimpiade riservata alle categorie under 14, con oltre 3000 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in ben 33 discipline.

Le istruttrici Sara Pensabene e Valeria Federico, unitamente alla responsabile tecnica Marilena D’Arrigo, si sono dichiarate estremamente soddisfatte per quanto fatto dalle loro allieve e per il grado di competitività raggiunto, che consentirà a tutte loro di cimentarsi in futuro con le migliori ginnaste a livello nazionale.