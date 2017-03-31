Resto al Sud Academy, a Cosenza per dialogare con i talenti digitali

Il 31 marzo e l'1 aprile a Cosenza la Resto al Sud Academy tra Talent Garden e Teatro Rendano per formare web journalist e professionisti della comunicazione

Il 31 marzo e l’1 aprile l’appuntamento è a Cosenza con la Resto al Sud Academy, per dialogare con i talenti digitali calabresi e formare i web journalist e i professionisti della comunicazione in grado di valorizzare il Sud d’Italia attraverso il racconto di ciò che sta cambiando e di come il digitale costituisca oggi una delle opportunità più interessanti per rivoluzionare il contesto sociale meridionale.

Resto al Sud, due giorni per discutere di talento e cambiamento

Due giornate e due appuntamenti che si svolgeranno tra il Talent Garden Cosenza e il Teatro Rendano, grazie al supporto e al patrocinio del Comune di Cosenza.

I partecipanti alla Resto al Sud Academy potranno confrontarsi con i professionisti e le aziende del TAG e incontreranno altri talenti digitali del territorio. Tra gli ospiti anche Fabio Casciabanca, editor della sezione Business di Ninja Marketing.

Resto al Sud Academy sarà soprattutto un evento per discutere di talento e di cambiamento con chi ha deciso di mettere le proprie capacità e competenze al servizio di progetti e percorsi di cambiamento in positivo per il Sud in generale e per la Calabria in particolare.

Un focus con giovani professionisti punta a trasferire ad altri giovani la passione e la visione di un meridione che può essere migliore solo se ciascuno di noi decide di impegnarsi per renderlo tale.

Partecipa anche tu alla formazione con i professionisti del digitale

Interverranno il Sottosegretario di Stato, Umberto Del Basso De Caro e l’evento sarà presentato da Roberto Zarriello, Direttore della Academy.

La Ninja Academy parlerà di come Innovare con la formazione, mentre durante la tavola rotonda con i talenti digitali si parlerà di professioni, progetti sociali e nuove imprese.

Tra gli ospiti Milly Tucci – economista e autrice del libro “Soft Revolution”, Filomena Patitucci – Food Blogger “io cucino così”, Francesco Rende – Social Media Strategist, Raffaella Rinaldis – fondatrice di Fimmina TVe Officina Kreativa.

Cosa aspetti? Partecipa anche tu all’innovazione che parte dal Sud.