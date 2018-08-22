Visita dello scrittore Roberto Saviano a Riace, paese calabrese oramai da diversi mesi al centro dell’attenzione in tutta Italia. Il tema dell’accoglienza e successiva integrazione dei migranti un modello che divide, tra chi lo esalta e chi invece pone l’accento su alcune ombre. Tra i più entusiasti c’è proprio Saviano, che ha parlato di Riace come modello per l’Italia intera: “Sono qui perchè da questo paese riparte il Sud, il modello ideato dal sindaco Lucano è rivoluzionario. Il Sud è in piena emorragia, ogni anno migliaia di giovani vanno via, i migranti con la loro energia possono rilanciare questa terra. Non solo questo governo ma anche quello precedente ha fatto troppo poco per Riace. I fondi europei e per l’accoglienza sono utilizzati nel migliore dei modi, mai come a Riace sono stati usati bene. Le direttive scelte da questa amministrazione sono valide e universali, farei a Riace tutti i convegni e incontri possibili per far conoscere a tutti quello che viene fatto qui”.

foto: corrieredellacalabria.it