Reggio – Teatro, musica, giochi: torna l’Accademia del tempo libero

Consueto successo di pubblico per l’Accademia, che ha visto l’Auditorium Zanotti Bianco gremito di soci e amici, che hanno voluto condividere questa bella riapertura. Ecco in vista un nuovo anno di musica, teatro, spettacoli, viaggi, giochi, compagnia e amici… elementi che concretizzano due valori, colonne portanti del sodalizio: aggregazione e cultura.

E l’apertura, in grande stile, è stata affidata alle note dell’Orchestra d’Archi del Teatro Francesco Cilea, diretta dal M° Pasquale Faucitano.

Ma prima del momento musicale, l’usuale saluto della Presidente Silvana Velonà, affiancata dal Vicepresidente Celeste Giovannini. Oltre il “bentornato” l’occasione era importante: l’investitura, quali Soci Onorari dell’Accademia, del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e del Maestro Faucitano.

Velonà omaggia il Primo cittadino:

“Vicinanza di Falcomatà alla nostra associazione e, in generale, a tutte le realtà positive reggine facendo tanto per la crescita culturale della nostra bella città”.

Una’altra importante iniziativa è partita dall’Accademia quella sera: ogni socio regalerà un alberello alla propria città.

Un simbolo importantissimo in un contesto di emergenza ambientale globale che purtroppo è divenuta stringente, un segnale forte della Reggio civile, quella che lavora per migliorare la propria città, contrastando i pochi che, giorno dopo giorno, la deturpano e la sporcano, una iniziativa apprezzatissima dal Sindaco che l’ha accolta con grande gioia.

Il Sindaco asserisce:

“L’attività culturale della nostra città è fervente e l’Accademia ne è la dimostrazione; vengo qui molto volentieri per salutare i Cavalieri di San Giorgio, non dimentichiamoci, infatti, che questa associazione ha ricevuto la più alta benemerenza cittadina, che non è solo formale e simbolica, ma sostanziale; si tratta di un onere e di un impegno, ancora maggiore, ad essere cittadini attivi. Ottima l’iniziativa di piantare alberi in città. É molto importante che tutti siamo coinvolti in questa nuova coscienza e consapevolezza, nel rispetto dell’ambiente. Sceglieremo insieme l’area dove metterli a dimora”.