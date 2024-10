Riapertura Granillo, il comune: “La Reggina torna a casa, completati i lavori”

Con il seguente comunicato, l’amministrazione comunale dà l’ufficialità della riapertura dello stadio Granillo in occasione della gara tra Reggina e Paganese, in programma sabato alle 14.30.

La Commissione di Vigilanza provinciale per il Pubblico Spettacolo, riunitasi nel pomeriggio di oggi mercoledi 7 novembre, ha dato il via libera per la riapertura dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

A darne notizia il Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, unitamente all’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e al Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella.

La Reggina 1914 potrà dunque tornare a giocare le partite casalinghe nello storico impianto cittadino, già a partire dalla prossima gara di campionato contro la Paganese, in programma sabato 10 novembre.

La decisione della Commissione arriva in seguito al completamento dei lavori, disposti dall’Amministrazione comunale, per la manutenzione straordinaria della Tribuna Ovest, resi necessari in seguito delle osservazioni avanzate dagli organismi competenti.

Nel ringraziare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Antonino Cristiano, il tecnico esterno incaricato Domenico Sapia, l’impresa incaricata e tutti i Funzionari e tecnici del Comune che hanno supervisionato le procedure, contribuendo alla realizzazione dei lavori in oggetto, il Sindaco, l’Assessore e il Consigliere Delegato hanno annunciato che nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa durante la quale sarà illustrato l’iter realizzativo dei lavori di manutenzione della Tribuna da poco conclusi.