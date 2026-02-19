Roccaforte del Greco, il sindaco Penna: ‘Riaperto il collegamento stradale con la diga del Menta’

La giusta sinergia tra Protezione Civile Calabria, azienda Calabria Verde e amministrazione comunale di Roccaforte del Greco ha consentito in tempi celeri la riapertura al transito veicolare lungo la strada di collegamento dal centro abitato di Roccaforte del Greco alla diga del Menta.

L’ottimo lavoro svolto dai dipendenti del Comune di Roccaforte del Greco coordinati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Giovanni Manti, unitamente a quelli dell’Azienda Calabria Verde coordinati dal Direttore Giuseppe Pannuti, ha consentito di riattivare celermente ed in sicurezza il percorso stradale.

Interventi urgenti a seguito dei danni causati dai cicloni

Considerato che il territorio comunale di Roccaforte del Greco è stato recentemente interessato dagli eventi calamitosi connessi ai cicloni denominati “Harry”, “Ulrike” e “Nils”; tali situazioni hanno provocato la caduta di numerosi alberi e detriti lungo la viabilità comunale e interpoderale.

Di conseguenza è stato necessario decretare il divieto di transito veicolare dell’importante arteria di collegamento in quanto erano presenti situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini obbligati a recarsi presso i propri luoghi di lavoro, come le aziende agro-pastorali, le strutture della Diga del Menta e lavori diversi.

L’urgenza di ripristinare la viabilità scaturiva soprattutto dai gravi disagi arrecati alla gestione dell’importante struttura, che a causa degli eventi atmosferici estremi soffre tutt’ora dell’interruzione dell’energia elettrica, il cui ripristino non poteva avvenire per la mancanza di transitabilità.