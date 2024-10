Riapre il padiglione ‘Covid’ del GOM di Reggio Calabria

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, identificato dal Presidente della Giunta Regionale Calabria come “Ospedale Covid”, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che ha determinato un aumento dei casi d’infezione da Sars CoV2, comunica che viene riattivato, con personale dedicato, il Padiglione Covid ubicato nella torre E del Presidio Ospedaliero “Riuniti”.

In tale padiglione sono attivi:

Triage Covid;

Pronto Soccorso Covid;

Locali valutazione pediatrica per minori con sintomatologia suggestiva per infezione da Covid-19;

Radiologia dedicata Covid;

Osservazione Breve Intensiva Covid;

Pneumotisiologia Covid;

Malattie Infettive Covid.

Leggi anche

Apposita cartellonistica fornisce indicazioni dettagliate per raggiungere il padiglione in questione, il cui accesso è vietato ai visitatori e/o accompagnatori dei pazienti.

Si invitano coloro i quali presentano sintomatologia sospetta per infezione da Sars Cov2 (tosse, febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell’olfatto) e che necessitano di cure ospedaliere, a recarsi al “Pronto Soccorso Covid” attraverso il percorso dedicato e non al Pronto Soccorso ordinario, il quale continuerà a svolgere le normali attività assistenziali.

Presso il Presidio Ospedaliero “Morelli” verrà istituito un centro per l’esecuzione dei tamponi per i pazienti onco-ematologici in carico ai reparti di Ematologia, Oncologia, CTMO e che potrà essere utilizzato, in caso di necessità, anche per i pazienti delle altre Unità del Presidio.

Il G.O.M. invita la popolazione ad un uso consapevole dei servizi di emergenza e ribadisce le regole generali per la prevenzione dell’infezione da Sars Cov2:

lavaggio delle mani;

uso della mascherina;

distanziamento sociale.

Ove la situazione epidemiologica dovesse richiedere l’adozione di ulteriori misure, necessarie al contenimento del contagio, ne verrà data opportuna comunicazione.