Riavviata la prevendita per l’Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia” del 17 maggio al Teatro Politeama di Catanzaro

Dopo lo spostamento della data, è subito ripartita nelle prevendite abituali e Ticketone la vendita dei biglietti per la grande Opera musical “Karol Wojtyla, la vera storia” del prossimo 17 maggio alle ore 21.00 al Teatro Politeama di Catanzaro. L’Opera, come è stato ufficializzato, per decisione della Santa Sede debutterà a Cracovia, nella sua Polonia, il prossimo 2 aprile 2014, anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II. L’attesissimo spettacolo teatrale sulla vita del pontefice polacco che sarà canonizzata a fine aprile, firmato da autentiche stelle (musiche di Noa, Gil Dor e Solis String Quartet, regia di Duccio Forzano, coreografie di Marco Sellati, video scenografie di Giuseppe Ragazzini), è già un fenomeno internazionale richiesto in tutto il mondo. Ben ventisei gli attori che comporranno il cast, tra cui Alessandro Bendinelli, Mike Introna e Massimo Colonna nelle vesti di Karol Wojtyla nelle varie fasi della sua vita. Modificato, quindi, tutto il calendario del tour mondiale dell’attesissima opera musicale che approderà al Teatro Brancaccio di Roma il 15 aprile per circa un mese di repliche, in coincidenza con la canonizzazione . Dopo Roma, l’Opera toccherà la Calabria, dove sarà messa inscena, appunto, sabato 17 maggio al Teatro Politeama di Catanzaro (lo spettacolo catanzarese, inizialmente, era previsto per il prossimo 18 gennaio). Poi, il tour proseguirà nei principali teatri italiani.“Coloro che hanno acquistato il biglietto per la data di Catanzaro – precisa l’organizzatore Ruggero Pegna – possono chiederne il rimborso, o sostituirlo con quello della nuova data del 17 maggio, negli stessi punti di prevendita entro il prossimo 15 febbraio”. Per ogni informazione su prezzi e settori, si può contattare la segreteria della Show Net srl, telefono 0968441888, oppure si può visitare il sito www.ruggeropegna.itLo spettacolo di Catanzaro farà parte del programma di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la ventottesima edizione della rassegna del miglior live d’autore ideata e organizzata da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta e premia alcuni dei migliori live della stagione con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco. L’ormai storica rassegna è realizzata con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e il patrocinio dei Comuni ospitanti.

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