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Nuovo acquisto della Viola

La guardia classe '96, 190 cm, arriva da Assigeco Piacenza e si aggrega domani alla squadra di coach Antonio Paternoster

23 Febbraio 2017 - 20:50 | di Domenico Suraci

Riccardo Rossato, guardia classe '96 ingaggiata dalla Viola Reggio Calabria

La Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione in corso con Riccardo Rossato.

Guardia, 190 cm, l’atleta classe ’96 proviene da Assigeco Piacenza, squadra che milita nel girone Est di Serie A2.

Riccardo ha giocato nella stagione 2015/2016 con la casacca di Casalpusterlengo e in quella precedente con Basket Cecina, disputando il campionato di Serie B.

La neo guardia arriverà a Reggio questa sera e domani si aggregherà alla squadra di coach Antonio Paternoster.

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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