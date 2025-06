Nasce Ride on Strait, Falcomatà: ‘Un ulteriore strumento per promuovere il turismo esperienziale’

In occasione della presentazione di Ride on Strait, un portale-guida su tutti gli itinerari, luoghi, destinazioni, servizi di trasporto e mobilità nell’area dello stretto, promosso dalle Camere di Commercio di Reggio Calabria e Messina, il Sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto sottolineando l’importanza di una piattaforma digitale nata grazie alla sinergia istituzionale tra enti camerali, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria:

“Un altro strumento per promuovere il turismo esperienziale che porta con sé un elemento di novità. Grazie a ‘rideonstrait.it’ infatti, gli utenti saranno informati non solo su ‘cosa’ visitare, ma anche, ‘come’ visitare i meravigliosi luoghi e punti di interesse che offre l’intera area dello Stretto. Un approccio nuovo sulla costruzione e sulla pianificazione di visite o itinerari legati alla scoperta del nostro patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico”.

“Un modello di collaborazione con Camera di Commercio – ha ribadito Falcomatà – che si consolida, nonostante le oggettive difficoltà, in termini di programmazione, funzioni e risorse, che scaturiscono dalla mancata assegnazione di deleghe strategiche da parte della Regione Calabria alla Città Metropolitana. Ma su progetti importanti come questo – aggiunge – le amministrazioni devono fare la loro parte, per questo, abbiamo dato massima disponibilità, attraverso la nostra azienda di trasporti ATAM, a garantire i servizi di accessibilità a quanti decideranno di scegliere i nostri territori come meta dei loro viaggi”.

Presente anche il delegato metropolitano al Turismo, Giuseppe Ranuccio che ha definito il portale: