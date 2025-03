Rigenerazione urbana e sociale: il futuro di Arghillà al centro della Giornata del Paesaggio

“Puntiamo alla rigenerazione urbana in grado di creare rigenerazione sociale” ha dichiarato Paolo Malara, Assessore alla Città sostenibile e accessibile, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, organizzata da ACE (Centro medicina solidale) e dalla Soprintendenza del Ministero della Cultura, in collaborazione con altri enti istituzionali e professionali.

L’evento si è svolto presso il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere, un polo sanitario di prossimità premiato nel 2021 con il Premio Nazionale del Paesaggio, dove si è discusso dell’importanza della rigenerazione urbana e della valorizzazione del territorio attraverso fonti energetiche rinnovabili e interventi di riqualificazione.

Presenza delle istituzioni e impegno per Arghillà

All’incontro hanno partecipato diverse personalità istituzionali, tra cui:

Anna Briante , Assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità

, Assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità Vincenzo Marra , Presidente del Consiglio Comunale

, Presidente del Consiglio Comunale Francesco Barreca , Consigliere Comunale

, Consigliere Comunale Giuseppe Marino, Consigliere Metropolitano

L’Assessore Malara ha sottolineato come l’Amministrazione Falcomatà stia lavorando per una rigenerazione urbana che generi cambiamenti concreti nella qualità della vita delle persone:

"Pensiamo sia necessario creare relazioni nuove, interistituzionali, ma soprattutto con i territori, per sviluppare una visione di spazio pubblico che metta insieme la vita delle famiglie, una mobilità efficiente e sostenibile e la capacità dei quartieri di adattarsi ai cambiamenti urbanistici".

Progetti innovativi per la riqualificazione di Arghillà

Durante l’evento è stato presentato il primo progetto di Comunità Energetica del territorio, denominato Officine Ecologica Arghillà (CER F.A.T.A.), sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra ACE e il Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli (DiARC).

Inoltre, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra ACE e AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), rappresentata dal presidente nazionale Andrea Cassone.

Le dichiarazioni degli amministratori locali

Giuseppe Marino, Consigliere Metropolitano, ha evidenziato i passi avanti per la riqualificazione di Arghillà:

“Tanto è stato fatto, ma la riqualificazione deve essere incessante. Il progetto F.A.T.A. punta alla realizzazione di una comunità energetica solidale, al recupero delle acque piovane, alla creazione di un hub del riuso e alla rigenerazione di aree degradate”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo Marra, ha parlato del PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che mira alla riqualificazione del quartiere coinvolgendo direttamente i residenti:

“Arghillà sta diventando un laboratorio di buone pratiche urbane, grazie alla partecipazione della comunità locale. Con il PINQUA stiamo costruendo luoghi simbolo di futuro, come l’asilo nido accanto alla scuola materna”.

Infine, il Consigliere Francesco Barreca ha sottolineato l’importanza dei servizi essenziali: