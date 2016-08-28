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Ecco i rimedi naturali per denti sensibili

Cosa causa l'ipersensibilità dentale, quali rimedi naturali possono alleviarla e quali regole seguire per proteggere i denti ogni giorno

28 Agosto 2016 - 09:57 | di Vincenzo Comi

Sorriso di donna con denti sani: rimedi naturali per i denti sensibili

Dental teeth - perfect smile woman

L’ipersensibilità dei denti al caldo o al freddo interessa maggiormente la fascia d’età compresa tra i 20 e i 50 anni. E’ dovuta alla perdita di tessuto gengivale che lascia scoperta la parte più morbida del dente, la dentina, costituita da piccoli tubi che contengono terminazioni nervose e un fluido. Quando il fluido si sposta, per un eccesso di freddo o caldo, il movimento attiva le terminazioni nervose e si avverte la sensazione di dolore. Le cause legate a tale fenomeno possono essere molteplici: lo spazzolamento troppo energico o il digrignamento dei denti; un consumo eccessivo di bevande acide o di cibi dolci; la rimozione del tartaro e i trattamenti sbiancanti.

In questi due ultimi casi la sensibilità è passeggera.

I rimedi naturali per alleviare il fastidio

Utilizzare un dentifricio specifico è il primo passo da compiere, ma i rimedi naturali possono aiutarci ad alleviare i fastidi:

  • Gargarismi a base di foglie di malva e tè verde per avere un’azione decongestionante;
  • Gargarismi a base di tea tree oil e di olio essenziale di chiodi di garofano per un’azione antinfiammatoria;
  • L’applicazione di gel a base di aloe vera direttamente sulla zona interessata;
  • Tintura madre di calendula diluita in acqua da assumere 2-3 volte al giorno.

È comunque necessario seguire alcune semplici regole per ridurre l’insorgenza di tale fastidio, come utilizzare spazzolini morbidi e filo interdentale, usare prodotti a base di fluoro, evitare di digrignare i denti, sottoporsi regolarmente ad una pulizia professionale dei denti e ridurre il consumo di alimenti dolci e acidi, come vino, aceto e succhi di frutta.

L’alimentazione giusta per la salute dei denti

Anche l’alimentazione è importante. Il consumo di cibi ricchi di vitamina A e C e di potassio stimolano l’organismo a fissare il calcio, elemento essenziale  per la salute dei denti.

Quindi fate spazio a banane, patate, kiwi, arance, mandarini, latte e formaggi, i vostri denti vi ringrazieranno.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

QUI LA VERSIONE ONLINE DEL SECONDO NUMERO

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