Reggio, Falcomatà chiude il rimpasto: dentro anche l’ex FI Mary Caracciolo?

In Giunta, oltre Alex Tripodi e Annamaria Curatola, anche l'ex esponente di Forza Italia?

L’ultimo miglio di Giuseppe Falcomatà a Palazzo San Giorgio sembra essere scandito da nuovi colpi di scena, uno dietro l’altro.

In attesa dei decreti di nomina dei nuovi assessori, il rimpasto “light” voluto da Falcomatà si arricchisce di un altro tassello. Dopo Alex Tripodi e Annamaria Curatola, il terzo nome che circola è quello di Mary Caracciolo, contattata direttamente dal sindaco per entrare in Giunta con delega alla Cultura.

La notizia arriva nel bel mezzo dello scontro tra Falcomatà e Partito Democratico.

L’ennesimo botta e risposta con toni duri, posizioni distanti, e tensioni non può che lasciare il segno, condizionando, e non poco, gli ultimi mesi dell’amministrazione Falcomatà.

Il nuovo nome inserito nel mosaico amministrativo non passa affatto inosservato. Perchè Mary Caracciolo, è sempre stata un esponente politico del centrodestra, in particolare del partito di Forza Italia.

Falcomatà avrebbe ora scelto Caracciolo, nonostante la sua nota vicinanza al centrodestra. Una mossa che prova a chiudere il cerchio del rimpasto, mentre il rapporto tra il sindaco e il Pd resta in bilico e l’amministrazione tenta di ritrovare stabilità.

Le prossime ore saranno decisive: si attende la firma dei decreti e l’ufficializzazione della nuova squadra.