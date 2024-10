‘La rinascita di Pentedattilo’: evento dedicato alla riqualificazione del borgo grecanico

Pochi giorni all’evento dedicato alla rinascita di Pentedattilo. Si terrà infatti venerdi 15 marzo alle 16.30, presso l’ex mercato coperto di Melito Porto Salvo, ‘Pentedattilo tra percorsi e riflessioni”, la presentazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’antico borgo grecanico, possibile grazie ai 2 milioni di euro destinati dall’emendamento Cannizzaro.

In totale sono 4 gli interventi previsti all’interno dell’emendamento del deputato reggino di Forza Italia: oltre alla riqualificazione di Pentedattilo, risorse (per un totale di quasi 8 milioni di euro) anche per il Lido Comunale di Reggio Calabria, il ripristino delle circoscrizioni in riva allo Stretto e il potenziamento e l’efficienza energetica dello stabilimento termale di Antonimina-Locri.

Leggi anche

All’evento di venerdi 15 marzo interverranno assieme al coordinatore regionale di Forza Italia, titolare dell’emendamento, anche il sindaco di Melito Porto Salvo Salvatore Orlando e Valentina Marciano, senior advisor in politiche di coesione territoriale.

Un giornata importante per segnare l’avvio di un percorso che vedrà progetti e finanziamenti in favore del borgo grecanico che possiede un fascino e potenzialità da valorizzare in ottica turistica ed economica.