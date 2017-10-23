Rinnovo Ordine Geometri Cosenza, presentazione della lista

Due liste in corsa per il quadriennio 2017-2021: Continuità e rinnovamento e la neonata Geometri Per Passione, con nove candidati

Il 23-24-25-26 (dalle ore 9 alle ore 18) ed il 27 (dalle 9 alle 14) ottobre si terranno presso il Collegio le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dei Geometri e Geometri Laureati di Cosenza, quadriennio 2017-2021. Due proposte di governo per l’ente “Continuità e rinnovamento” lista uscente con con il presidente Di Leo Francesco di Rocca Imperiale e la neonata Lista “Geometri Per Passione”. La stessa in una nota stampa puntualizza e indica le motivazioni che hanno spinto i nove candidati a scendere in campo in questa competizione elettorale. “Il momento particolare che sta attraversando la nostra amata categoria – si legge nella nota – sia a livello provinciale ma soprattutto a livello nazionale, ha contribuito ad accelerare una presa d’atto in ognuno di noi, maturata anche a seguito di diversi incontri che si sono svolti nell’intera provincia, che ci spinge a pensare come sia assolutamente inderogabile fare concretamente qualcosa per frenare il declino del nostro futuro professionale ed invertirne la rotta.

Le critiche alla governance nazionale

E la nota continua con riferimento anche: alla poca sensibilità e immobilismo della governance nazionale (Consiglio Nazionale e Cassa di Previdenza) sui temi quali:

La diminuita appetibilità professionale, a causa del sempre maggiore impoverimento delle competenze, per la mancata rivisitazione ed attualizzazione del Regolamento Professionale fermo al 1929

Il sistema contributivo iniquo ed insostenibile, per il quale è necessaria una profonda riflessione sulla reale sostenibilità della CIPAG, sulla gestione e sulla necessità che essa ritorni alle sue radici, quale strumento esclusivamente a servizio degli iscritti

La necessità di reintrodurre i minimi tariffari o quanto meno istituire l’equo compenso sulle prestazioni tecniche

Una maggior tutela della categoria in generale verso le quotidiane azioni discriminatorie nei nostri confronti

tutto ciò, comporta una nostra mobilitazione, affinché ci si possa riappropriare della dignità che da Geometri meritiamo, per ritornare ad essere protagonisti nello scenario professionale nazionale.

Le motivazioni della lista

A conclusione le motivazioni che hanno spinto a proporsi come alternativa di rinnovamento – coscienti dell’aspettativa che alberga nell’animo di ogni collega per un tanto atteso ed agognato rinnovamento della governance, sia locale che nazionale, abbiamo deciso, dunque, di competere in questo importante appuntamento elettorale, con coraggio e senso di responsabilità; consapevoli che un reale cambiamento debba partire dal basso, ovvero dai Collegi territoriali che, a nostro avviso, rivestono un ruolo importate nella gestione del rapporto ente/iscritto, nonché nella scelta dei propri rappresentati in seno agli Enti di rappresentanza nazionale.

Riteniamo inderogabile partecipare a questa sfida elettorale proponendo un reale rinnovamento e chiediamo il vostro contributo affinché una positiva affermazione possa vederci, tutti insieme, protagonisti del nostro futuro…. perché lo dobbiamo a noi stessi… ai nostri figli… ed a tutti i Geometri che verranno!”