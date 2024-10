Rizzo (Uil Reggio): ‘Senza Baker Hughes, a rischio centinaia di posti di lavoro’

La decisione di Baker Hughes di rinunciare all’investimento da 60 milioni di euro a Corigliano Rossano rappresenta un colpo gravissimo per l’occupazione e lo sviluppo dell’intera Calabria.

Per questo, la Uil di Reggio Calabria condivide pienamente la posizione del Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, il quale ha dichiarato che non si possono perdere centinaia di posti di lavoro per un capriccio politico. L’Autorità portuale ha dimostrato impegno nella salvaguardia del territorio, e ci auguriamo che il presidente della Giunta regionale calabrese Roberto Occhiuto convochi urgentemente le parti sociali e tutti i soggetti coinvolti nel progetto Baker Hughes.

Un impatto devastante sull’occupazione in Calabria

Il danno occupazionale non si limita a Corigliano Rossano, ma colpisce duramente tutta la regione. È necessario agire immediatamente, aprendo un tavolo di confronto tra istituzioni, imprese e sindacati, per cercare soluzioni che possano preservare questo investimento strategico e garantire nuove opportunità di sviluppo per la Calabria.

La Uil in difesa dei lavoratori

La Uil di Reggio Calabria, rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Rizzo, sarà in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e il futuro del nostro territorio.