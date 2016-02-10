Riparte il laboratorio per startup targato Università Mediterranea

Riparte domani 11 Febbraio alle ore 17.00 il Contamination Lab di Reggio Calabria, il laboratorio formativo per startup targato Università Mediterranea.

Giunto ormai alla sua quarta edizione, il Contamination Lab di Reggio Calabria supporta studenti, neolaureati e dottorandi nello sviluppo di nuove idee progettuali al fine di favorire la nascita di nuove imprese già durante il percorso di studi universitari.

Il laboratorio, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando Start Up – Linea 4, ha già coinvolto oltre 100 giovani attraverso una formazione costante su temi tipici delle business school quali ad esempio Business Model Canvas, Business Plan, Analisi SWOT, Tecniche di Pitch e Social Media Stratetegy.

Il nuovo ciclo si preannuncia ricco di novità e ancora più selettivo rispetto ai precedenti, viste le quasi 90 candidature ricevute e punterà ad accompagnare i futuri imprenditori innovativi fino alla presentazione dei pitch finali davanti a potenziali investitori.

Il programma prevede l’inizio alle ore 17.00 con i saluti e la presentazione del corso da parte del Prorettore delegato alla Ricerca Prof. Claudio de Capua e prosegue con i pitch di presentazione delle idee progettuali del terzo ciclo: AnotherSud, Easylife, Whole, Instamp e SaferCoin.

Ospite della prima giornata formativa sarà il Dott. Alfredo Morabito, Direttore Promozione Attiva di Coopfond e Coordinatore nazionale progetto #‎Coopstartup che presenterà la nuova iniziativa legata alle startup nel mondo delle cooperative.