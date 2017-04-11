Riparte la seconda fase di ‘Calabria d’autore’

Da venerdì 14 aprile ripartono gli incontri culturali alla stazione FS di Reggio Santa Caterina: otto appuntamenti tra libri, autori e una gita in cantina

Con la terza puntata di venerdì 7 aprile sulla sana e corretta alimentazione si è conclusa la prima fase della rassegna, un viaggio di quattordici splendide puntate di grande valenza culturale, che ha visto protagonisti tanti personaggi noti a livello nazionale.

Da venerdì 14 aprile, ripartirà il secondo ciclo di appuntamenti con otto viaggi culturali, che caratterizzeranno ancor di più la stazione FS di RC S. Caterina come uno dei poli culturali più importanti d’Italia nell’ambito delle tante stazioni FS sparse nel paese.

Il calendario degli appuntamenti di aprile e maggio

Si inizia venerdì 14 aprile: la sala museo Il Ferroviere ospiterà il giornalista del periodico ”Oggi” Massimo Laganà, con il libro “Bologna D’autore” edito Morellini. Il 21 aprile il Dirigente

FS Nino CERVETTINI giocherà in casa con il romanzo “L’ultimo sole di settembre” edito Falzea.

Il 23 aprile a cura della casa editrice Leonida, la psicologa Maria Laura Falsuto con il suo

libro DONNE E SESSUALITA’, chiuderà il mese di aprile, esattamente il 28, il giornalista cosentino

ATTILIO SABATO con il suo notissimo POTERE e POTERI.

Maggio, venerdì 5, il libro di MARIO LA CAVA ”LETTERE DA REGGIO CALABRIA”, puntata spettacolare. Invece il 12 maggio con le immagini affascinanti dei fondali dello stretto, a cura del duo TURANO MARZOLLA, per la festa della mamma, domenica 14 maggio, CALABRIA D’AUTORE si recherà in gita alle cantine LUCA’, eccellenza del vino greco di BIANCO. Infine il 19 maggio l’architetto CATERINA SERGI presenterà il suo capolavoro studio della vallata dell’amendolea, con il libro HISTORIC SMART VALLEY.

La partecipazione e il lavoro del laboratorio

Complessivamente ventidue puntate della rassegna CALABRIA D’AUTORE, grande fin qui la partecipazione dei cittadini, soci ed amici, che riconoscono nel grande impegno dell’associazione

incontriamoci sempre per il volontariato a favore del territorio.

Grande il merito del laboratorio che contribuisce con tante idee, grazie a FELICE IRACA’

PASQUALE ROMEO,MARIA PIA TUCCI, MARCO MAURO,MARIA LAURA FALDUTO,MARCO STRATI,MARIA CELESTE PAVIGLIANITI,VERONICA SPINELLA, e con DANIELE CASTRIZIO E MARIO MELIADO’ che daranno il loro contributo per la seconda parte.