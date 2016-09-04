Riparte la stagione teatrale del piccolo teatro della Scaletta

Riparte con numerosi appuntamenti il Piccolo Teatro della Scaletta di Reggio Calabria, sito in Via Manfroce II trav. De Nava zona San Brunello. Un teatro che aspira a divenire centro culturale aperto a tutti i reggini interessati a condividere idee, pensieri ed esperienze; vera fucina di idee innovative e progetti creativi.

Ad aprire la stagione sarà il cantautore reggino Francesco Stilo Cagliostro insieme alla sua band che calcherà il palcoscenico del teatro mercoledì 14 Settembre.

La serata, con ingresso gratuito, inizierà alle 19 con la presentazione del cartellone eventi e un reading di poesie a cura degli attori Mario Tripodi, Nuccio Di Vaio e Giada Gurnari a cui seguirà, alle 21 il concerto dell’eclettico cantautore reggino.

Le attività del teatro continueranno poi Sabato 24 Settembre con un evento dedicato ai bambini in cui andrà in scena il Teatro delle Marionette dei Don Cosciotti senza Mancia e Domenica 25 con la commedia “Dialettiamoci” della compagnia Il Grifo. Da segnalare anche l’importante partecipazione dell’attrice Elena Festa, membro del Piccolo Teatro della Scaletta, alla serata di raccolta fondi “Oltre le macerie” che si terrà all’Arena dello Stretto in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Intenso e impegnativo, quindi, il programma del teatro, che prevederà anche un importante possibilità formativa per attori e non, con lo stage intensivo di recitazione “Da artista ad attore” che si terrà dal 24 al 29 Ottobre e sarà condotto dal maestro Dimi De Delphes.