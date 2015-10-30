Riparte l’attività socio-culturale di ‘Incontriamoci Sempre’
Dopo la rassegna Calabria d’Autore ripartono dal 4 novembre i corsi Tarantelle del Sud nella stazione di Santa Caterina, luogo di fermento culturale
30 Ottobre 2015 - 13:56 | di Federica Geria
Da qualche settimana, e’ripresa l’attivita’ socio-culturale di INCONTRIAMOCI SEMPRE,s caterina
e’ una delle stazioni ferroviarie a livello nazionale dove il
fermento culturale e’ vivo, questa
simpatica stazione,da diversi anni e’ passata dal degrado e
da luogo di perdizione,ad esempio
di una calabria che vuole crescere e svilupparsi.
Dopo la partenza con il botto della rassegna CALABRIA
D’AUTORE,dal 4 NOVEMBRE p.v.,ripartono
i corsi TARANTELLE DEL SUD, proprio per stare in tema di
tradizioni e di senso di appartenenza
e di amore per il nostro bellissimo territorio-
Altre iniziative sono in cantiere,segno della vitalita’
di questa associazione che cresce
anno dopo anno, che, come obiettivo ha la crescita culturale
e l’aggregazione tra le persone,proprio
in un momento dove profonda e’ la solitudine umana.
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