Riparte l’attività socio-culturale di ‘Incontriamoci Sempre’

Da qualche settimana, e’ripresa l’attivita’ socio-culturale di INCONTRIAMOCI SEMPRE,s caterina

e’ una delle stazioni ferroviarie a livello nazionale dove il

fermento culturale e’ vivo, questa

simpatica stazione,da diversi anni e’ passata dal degrado e

da luogo di perdizione,ad esempio

di una calabria che vuole crescere e svilupparsi.

Dopo la partenza con il botto della rassegna CALABRIA

D’AUTORE,dal 4 NOVEMBRE p.v.,ripartono

i corsi TARANTELLE DEL SUD, proprio per stare in tema di

tradizioni e di senso di appartenenza

e di amore per il nostro bellissimo territorio-

Altre iniziative sono in cantiere,segno della vitalita’

di questa associazione che cresce

anno dopo anno, che, come obiettivo ha la crescita culturale

e l’aggregazione tra le persone,proprio

in un momento dove profonda e’ la solitudine umana.