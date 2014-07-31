Riparte l’Estate con la Pro Loco di Bagaladi

L’Associazione Pro Loco Bagaladi, si propone di promuovere il rinomato centro dell’ Area Grecanica attraverso una serie di manifestazioni, qualcuna già realizzata in fase pre-estiva come la giornata ecologica, che a giudizio di tanta gente è riuscitissima. Aveva come scopo principale quello di rendere più pulita la simpatica cittadina e ancor più gradevole dal punto di vista dell’accoglienza.

La Pro Loco ha chiesto e ricevuta la collaborazione delle altre associazioni operanti a Bagaladi, tra le quali “Avalon” e “Gagini”; nonché il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, patrocinio che si è trasformato anche in una fattiva collaborazione impiegando uomini, mezzi e materiali disponibili, ma sopratutto si è registrata la fattiva e numerosa partecipazione di tantissimi cittadini volenterosi che evidentemente hanno a cuore le sorti del piccolo paese, che è anche una delle caratteristiche “porte” di accesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte .Oltre questo primo impegno, sono stati programmati altri eventi, tra i quali un importante concorso artistico dal titolo “ArtisticaMenteLegale” attraverso la realizzazione di 5 Murales lungo la via Matteotti che si terrà sabato 2 Agosto 20144 in coincidenza con la festa del Gonfalone, per poi continuare martedì 5 Agosto con la proiezione di un Film in piazza, immediatamente il giorno successivo (mercoledì 6 agosto) si disputerà “Giochi in Piazza”, per proseguire vigilia di ferragosto (giovedì 14 agosto) con “Sport, Salute e Benessere”; quindi per concludere alla grande domenica 24 agosto con la “Sagra dell’Olio” e prodotti tipici con l’intento di valorizzare quello che è il prodotto più importante dell’economia Bagaladese.