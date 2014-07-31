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Riparte l’Estate con la Pro Loco di Bagaladi

Murales, cinema in piazza, giochi e sagra dell'olio: il calendario estivo promosso dalla Pro Loco nel centro dell'Area Grecanica

31 Luglio 2014 - 10:45 | di Redazione

L’Associazione Pro Loco Bagaladi, si propone di promuovere il rinomato centro dell’ Area Grecanica attraverso una serie di manifestazioni, qualcuna già realizzata in fase pre-estiva come la giornata ecologica, che a giudizio di tanta gente è riuscitissima. Aveva come scopo principale quello di rendere più pulita la simpatica cittadina e ancor più gradevole dal punto di vista dell’accoglienza.

La Pro Loco ha chiesto e ricevuta la collaborazione delle altre associazioni operanti a Bagaladi, tra le quali “Avalon” e “Gagini”; nonché il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, patrocinio che si è trasformato anche in una fattiva collaborazione impiegando uomini, mezzi e materiali disponibili, ma sopratutto si è registrata la fattiva e numerosa partecipazione di tantissimi cittadini volenterosi che evidentemente hanno a cuore le sorti del piccolo paese, che è anche una delle caratteristiche “porte” di accesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte .Oltre questo primo impegno, sono stati programmati altri eventi, tra i quali un importante concorso artistico dal titolo “ArtisticaMenteLegale” attraverso la realizzazione di 5 Murales lungo la via Matteotti che si terrà sabato 2 Agosto 20144 in coincidenza con la festa del Gonfalone, per poi continuare martedì 5 Agosto con la proiezione di un Film in piazza, immediatamente il giorno successivo (mercoledì 6 agosto) si disputerà “Giochi in Piazza”, per proseguire vigilia di ferragosto (giovedì 14 agosto) con “Sport, Salute e Benessere”; quindi per concludere alla grande domenica 24 agosto con la “Sagra dell’Olio” e prodotti tipici con l’intento di valorizzare quello che è il prodotto più importante dell’economia Bagaladese. 

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