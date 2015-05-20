Riprende l’attività del nuoto Paralimpico in Calabria

Dopo un lungo periodo di inattività, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, con il suo neo presidente regionale Maurizio Marrara, riprende il cammino, con la partecipazione ad una manifestazione di carattere regionale.

Grazie anche alla stretta collaborazione con la FIN Calabria ed alla totale disponibilità del suo presidente Alfredo Porcaro, l’atleta non vedente Anna Barbaro ha partecipato, fuori gara, alla prima tappa della “II^ Coppa Calabria Tour“, svoltasi nella piscina olimpionica di Cosenza la scorsa domenica.

Anna Barbaro, sostenuta dal numeroso pubblico presente, ha nuotato con buoni tempi, ottenendo il diritto a partecipare ai prossimi i campionati italiani nelle gare dei 50 stile libero e nei 100 stile libero.

L’atleta Anna Barbaro, allenata da Giuseppe Laface e tesserata per la ASD Polisportiva Team14, recentemente ha conquistato 2 ori ai campionati assoluti e, a fine gara, si è dimostrata entusiasta di aver potuto gareggiare nella sua regione e dell’ottima accoglienza avuta da parte del pubblico e dei numerosi addetti ai lavori.

Al termine della manifestazione tanta è stata la soddisfazione del delegato regionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Maurizio Marrara che inizia a muovere i primi passi dal suo insediamento e tra mille difficoltà si gode questo piccolo successo di aver permesso ad un atleta paralimpico di poter gareggiare nella nostra regione per potersi qualificare ai campionati italiani; la speranza è che presto si possa riuscire ad organizzare delle manifestazioni autonome con la partecipazione di più atleti paralimpici.