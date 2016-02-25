Riprende l’attività di Cluster Eventi

Tireranno un sospiro di sollievo tutti gli appassionati di musica dal vivo della città di Reggio Calabria: dopo la rabbia e l’indignazione sui social, a qualche settimana di distanza dal furto della strumentazione che ha interessato l’ormai ex sede di via Possidonea 27, Cluster Eventi comunica il suo prossimo ritorno nella scena culturale reggina, che dal 2007 ha visto la produzione di circa 300 concerti di artisti nazionali ed internazionali.

In un momento in cui la sostenibilità dell’impresa culturale appare ai minimi livelli storici nel nostro Paese, la nuova sfida del progetto, guidato nella direzione artistica da Daniele Giustra, sarà quella di promuovere un tour itinerante con dj set e esibizioni che toccherà diversi club reggini, (ancora una volta) con l’obiettivo di offrire una proposta musicale di qualità in prossimità dei principali luoghi di aggregazione, e l’importante consapevolezza secondo cui l’ambìto riscatto sociale e collettivo cui – ormai storicamente – la città punta, non può che passare per quegli stessi luoghi nei quali le identità culturali nascono e si forgiano.

Nell’attesa di conoscere il calendario ufficiale delle prossime iniziative, vi invitiamo quindi a seguire la pagina social di Cluster Eventi: http://www.facebook.com/clustereventi

“Volevo essere un tuffatore

Con l’altezza sotto il naso ed il gonfio del costume

Volevo essere un tuffatore

Che si aggiusta e si prepara di bellezza non comune

E ora voglio essere un tuffatore

Per rinascere ogni volta dall’acqua all’aria”

IL VIDEO INTEGRALE DE “IL TUFFATORE” DI FLAVIO GIURATO ESEGUITA DAL VIVO A CLUSTER CLUB: https://youtu.be/IwWRZdP0kUs