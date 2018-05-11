Si concludono a Chianalea le riprese de La Sinfonia dell'Essere, film intimista di Francesco Nucara e Michele Tarzia su due donne e una confessione

Lunedì 21 e martedì 22 maggio si concluderanno le riprese del nuovo film di Francesco Nucara e Michele Tarzia dal titolo “La Sinfonia dell’Essere”, svolte a Chianalea presso il b&b Casa Vela. Dopo vari progetti cinematografici, i due filmmakers calabresi collaborano alla scrittura e direzione di questo film, mettendo in scena un’opera intimista e personale. Una riflessione sulla vita e sull’animo umano.

Sinossi

Una casa. Due donne. Una confessione.

Porsi delle domande e non riuscire ad avere delle risposte ci porta ad avere dei sensi di colpa, determinati, molte volte, da gesti che inconsapevolmente noi compiamo e di cui subito dopo ci pentiamo. Da quì, e attraverso alcuni monologhi, prendono vita una serie di situazioni che ci porteranno a capire che le due persone non sono altro che il riflesso di una società abbietta e conservatrice.

Info e contatti

Francesco Nucara Michele Tarzia

333.47.25.376 339.79.21.299

Website ufficiale email

www.lasinfoniadellessere.it info@lasinfoniadellessere.it

Indirizzo

via Orange n.22 – 89128 Reggio di Calabria

In allegato foto di scena realizzate da Daniele Rizzuti