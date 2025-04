Riqualificazione urbana e artigianato in Calabria: arrivano i fondi regionali

Un investimento di circa 2,5 milioni di euro per la riqualificazione urbana, il sostegno all’artigianato e la creazione di nuovi poli commerciali nei due centri storici di Corigliano e di Rossano. Ecco come si sostanzia la visione, l’attenzione e l’impegno del Presidente Roberto Occhiuto e l’azione della Regione Calabria rispetto alle attese di crescita e valorizzazione dei territori e della Città.

Dipartimento regionale sta predisponendo bandi e avvisi

Siamo – fa sapere la presidente della terza commissione consiliare Pasqualina Straface che sta si sta interfacciando con l’assessore regionale alle attività produttive Rosario Varì ed il dipartimento allo sviluppo economico – in fase avanzata di predisposizione dei relativi avvisi da parte della Regione che ne gestirà le fasi successive.

Straface: importante opportunità per i nostri centri storici

L’importante mole di finanziamenti regionali in arrivo per la nostra Città – aggiunge – rappresentano una nuova ed importante opportunità per sostenere gli obiettivi di rivitalizzazione e riposizionamento commerciale ed anche turistico dei nostri centri storici. Si tratta – spiega – di interventi che, parte integrante dell’Accordo di Programma per l’Attuazione della Strategia Urbana, mirano ad innescare una vera e propria trasformazione in ambito produttivo.

250 mila euro per realizzare un centro commerciale naturale

Un primo tassello fondamentale è rappresentato dagli incentivi per la realizzazione di un centro commerciale naturale, con uno stanziamento di 250 mila euro provenienti da risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Questa iniziativa – prosegue la Presidente – è strettamente connessa ad altri due interventi.

Un altro milione di euro per disegnare le Vie dell’Artigianato

Parallelamente, infatti, con un investimento di un milione di euro sempre da risorse FSC, si concretizzerà il progetto Le Vie dell’Artigianato. Questa azione è pensata per valorizzare la ricchezza e la creatività delle produzioni artigianali locali. L’obiettivo è quello di disegnare veri e propri percorsi tematici all’interno dei centri storici, investendo sulla riemersione del saper fare identitario per generare economie circolari e appeal turistico-esperienziale e commerciale.

Un ulteriore milione di euro per mettere a sistema il commercio

Infine, un ulteriore stanziamento sempre di un milione di euro (risorse FSC) sarà destinato alla realizzazione di due centri commerciali naturali nei centri storici. Questa misura strategica punta a rivitalizzare il cuore pulsante delle nostre città alte, contribuendo a farle diventare centri più dinamici, accoglienti e capaci di attrarre nuove attività commerciali e di servizio, a beneficio della qualità della vita e della permanenza sia dei residenti che dei cittadini-temporanei.