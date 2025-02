Reggio, Parco Baden Powell: ripartiti i lavori dopo anni di abbandono

Il Parco Baden Powell fa parte della (purtroppo nutrita) lista di incompiute dell’amministrazione Falcomatà, con il sindaco e la giunta negli ultimi mesi impegnati a dare un’accelerata ai lavori pubblici in riva allo Stretto.

Dedicato al fondatore dello scoutismo Baden Powell, il parco era nato come “Villaggio dei bambini” – così recita ancora l’insegna – ma da anni ormai non sussistono più condizioni minime di igiene e sicurezza e ai reggini non rimane che guardare da fuori il degrado di un parco dalle enormi potenzialità.

Le ultime iniziative della nostra amministrazione legate al parco risalgono al 2021, quando l’allora sindaco Falcomatà, in seguito a un tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio, annunciava così l’opera di riqualificazione:

“I lavori prevedono la riqualificazione a 360 gradi dell’area, attraverso la creazione di un caffè letterario, di un mercatino all’aperto con piccole attività commerciali attive tutto l’anno, di un’area ludica per bambini, di un nuovo punto ristoro, l’apertura di un campetto sportivo polivalente per basket e pallavolo e un percorso fitness. Contestualmente, stiamo già lavorando alla predisposizione del bando per la gestione del parco”.

Negli ultimi anni nessuna novità di rilievo, fatto salvo per alcuni annunci e promesse non mantenute. Adesso però qualcosa sembra muoversi davvero, come emerso dalla seduta odierna all’interno della commissione urbanistica presieduta dal consigliere Giuseppe Sera.

Dopo i ritardi e l’abusivismo degli ultimi anni, i lavori sono finalmente ripartiti. Il Rup Giovanni Rombo ha fatto il punto della situazione nel corso della seduta.

“Si sta intervenendo sull’area denominata Caffè letterario. E’ stata predisposta l’impiantistica per i bagni, pitturazioni e altro. Poi si scenderà nella piazza alberata, con lavorazioni imminenti che riguardano sia l’elettrico che gli impianti. E’ stato ridisegnato il campo, attualmente da progetto dovrebbe sorgere un campo di basket ma si vedrà più avanti se cambiare le indicazioni”, le parole di Romeo.

Nel corso della seduta, il consigliere delegato ai parchi Massimiliano Merenda ha sollecitato la possibilità di reperire ulteriori somme per migliorare lo stato del Parco Baden Powell, ‘luogo che merita attenzione’ secondo le parole dello stesso Merenda.

Filippo Quartuccio, consigliere comunale e metropolitano, ha chiesto novità rispetto al collegamento tra il Parco Baden Powell e il Palazzo della Cultura.

“Al momento non siamo ancora riusciti a procedere. C’è un muro di una certa importanza in pietra e una serie di attività da mettere in campo. La nostra speranza è quella di realizzare questo varco.

Affrontiamo i problemi uno alla volta, al momento siamo concentrati sui lavori relativi all’interno del parco, non vorremmo si ripetessero episodi di vandalismo”, le parole del Rup Rombo, che su domanda posta dal consigliere Giuseppe Marino ha evidenziato di non avere novità precise nemmeno sull’ascensore e il passaggio pedonale al parco dal lato di Sant’Anna.