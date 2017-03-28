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Risultati Gara 1 Quarti di Finale Play Off Challenge UnipolSai

Verona e Piacenza vincono al tie-break, Monza batte Molfetta e Ravenna passa a Vibo Valentia: risultati, tempi e statistiche di Gara 1 dei quarti

28 Marzo 2017 - 09:26 | di Vincenzo Comi

Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nei quarti dei Play Off Challenge

Calzedonia Verona-Biosì Indexa Sora 3-2 (20-25, 25-22, 24-26, 25-18, 21-19);
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Bunge Ravenna 1-3 (26-28, 14-25, 25-21, 26-28);
LPR Piacenza-Top Volley Latina 3-2 (20-25, 22-25, 25-22, 29-27, 15-8);
Gi Group Monza-Exprivia Molfetta 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23)

LA GARA PIÙ LUNGA 02:07
Calzedonia Verona – Biosì Indexa Sora(3-2)

LA GARA PIÙ BREVE 01:43
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna (1-3)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.33
4° Set (29-27) Lpr Piacenza – Top Volley Latina

IL SET PIÙ BREVE: 00.20
2° Set (14-25) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 58%
Bunge Ravenna

RICEZIONE: Perf. 47%
Lpr Piacenza

MURI VINCENTI: 15
Calzedonia Verona

PUNTI: 89
Lpr Piacenza

BATTUTE VINCENTI: 15
Lpr Piacenza

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 34
Maurice Armando Torres (Bunge Ravenna)

ATTACCHI PUNTO: 32
Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)

SERVIZI VINCENTI: 6
Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)

MURI VINCENTI: 5
Svetoslav Gotsev (Biosì Indexa Sora)

I MIGLIORI

Uros Kovacevic (Calzedonia Verona – Biosì Indexa Sora)
Maurice Armando Torres (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna)
Trevor Clevenot (Lpr Piacenza – Top Volley Latina)
Thomas Beretta (Gi Group Monza – Exprivia Molfetta)

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Volley Tonno Callipo Volley
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