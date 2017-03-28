Risultati Gara 1 Quarti di Finale Play Off Challenge UnipolSai
Verona e Piacenza vincono al tie-break, Monza batte Molfetta e Ravenna passa a Vibo Valentia: risultati, tempi e statistiche di Gara 1 dei quarti
28 Marzo 2017 - 09:26 | di Vincenzo Comi
Calzedonia Verona-Biosì Indexa Sora 3-2 (20-25, 25-22, 24-26, 25-18, 21-19);
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Bunge Ravenna 1-3 (26-28, 14-25, 25-21, 26-28);
LPR Piacenza-Top Volley Latina 3-2 (20-25, 22-25, 25-22, 29-27, 15-8);
Gi Group Monza-Exprivia Molfetta 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-23)
LA GARA PIÙ LUNGA 02:07
Calzedonia Verona – Biosì Indexa Sora(3-2)
LA GARA PIÙ BREVE 01:43
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna (1-3)
IL SET PIÙ LUNGO: 00.33
4° Set (29-27) Lpr Piacenza – Top Volley Latina
IL SET PIÙ BREVE: 00.20
2° Set (14-25) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna
I TOP DI SQUADRA
ATTACCO: 58%
Bunge Ravenna
RICEZIONE: Perf. 47%
Lpr Piacenza
MURI VINCENTI: 15
Calzedonia Verona
PUNTI: 89
Lpr Piacenza
BATTUTE VINCENTI: 15
Lpr Piacenza
I TOP INDIVIDUALI
PUNTI: 34
Maurice Armando Torres (Bunge Ravenna)
ATTACCHI PUNTO: 32
Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
SERVIZI VINCENTI: 6
Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)
MURI VINCENTI: 5
Svetoslav Gotsev (Biosì Indexa Sora)
I MIGLIORI
Uros Kovacevic (Calzedonia Verona – Biosì Indexa Sora)
Maurice Armando Torres (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna)
Trevor Clevenot (Lpr Piacenza – Top Volley Latina)
Thomas Beretta (Gi Group Monza – Exprivia Molfetta)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie