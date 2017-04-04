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Risultati Gara 2 Quarti di finale Play Off Challenge UnipolSai

Verona vince al tie-break a Sora, Ravenna batte la Tonno Callipo, Piacenza espugna Latina e Molfetta supera Monza: risultati e statistiche di gara 2

04 Aprile 2017 - 15:48 | di Federica Geria

Coscione a muro su Van Garderen nella sfida tra Bunge Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona 2-3 (25-21, 22-25, 25-15, 20-25, 15-17)

Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-18)

Top Volley Latina – Lpr Piacenza 1-3 (25-19, 20-25, 22-25, 17-25)

Exprivia Molfetta – Gi Group Monza 3-1 (25-17, 26-24, 19-25, 25-23)

LA GARA PIÙ LUNGA 01:55

Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona (2-3)

Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (3-1)

LA GARA PIÙ BREVE 01:38

Top Volley Latina – Lpr Piacenza (1-3)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.33

2° Set (26-24) Exprivia Molfetta – Gi Group Monza

IL SET PIÙ BREVE: 00.21

3° Set (25-15) Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 57%

Calzedonia Verona

Lpr Piacenza

RICEZIONE: Perf.

35%

Top Volley Latina

MURI VINCENTI: 15

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

PUNTI: 80

Bunge Ravenna

BATTUTE VINCENTI: 12

Bunge Ravenna

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 28

Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)

ATTACCHI PUNTO: 24

Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)

Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)

SERVIZI VINCENTI: 5

Marco Vitelli (Exprivia Molfetta)

MURI VINCENTI: 6

Alberto Polo (Exprivia Molfetta)

 

 

I MIGLIORI

Uros Kovacevic (Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona)

Maurice Armando Torres (Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

Fernando Hernandez Ramos (Top Volley Latina – Lpr Piacenza)

Marco Vitelli (Exprivia Molfetta – Gi Group Monza)

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Tonno Callipo Volley
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