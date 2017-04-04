Risultati Gara 2 Quarti di finale Play Off Challenge UnipolSai
Verona vince al tie-break a Sora, Ravenna batte la Tonno Callipo, Piacenza espugna Latina e Molfetta supera Monza: risultati e statistiche di gara 2
04 Aprile 2017 - 15:48 | di Federica Geria
Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona 2-3 (25-21, 22-25, 25-15, 20-25, 15-17)
Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-18)
Top Volley Latina – Lpr Piacenza 1-3 (25-19, 20-25, 22-25, 17-25)
Exprivia Molfetta – Gi Group Monza 3-1 (25-17, 26-24, 19-25, 25-23)
LA GARA PIÙ LUNGA 01:55
Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona (2-3)
Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (3-1)
LA GARA PIÙ BREVE 01:38
Top Volley Latina – Lpr Piacenza (1-3)
IL SET PIÙ LUNGO: 00.33
2° Set (26-24) Exprivia Molfetta – Gi Group Monza
IL SET PIÙ BREVE: 00.21
3° Set (25-15) Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona
I TOP DI SQUADRA
ATTACCO: 57%
Calzedonia Verona
Lpr Piacenza
RICEZIONE: Perf.
35%
Top Volley Latina
MURI VINCENTI: 15
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
PUNTI: 80
Bunge Ravenna
BATTUTE VINCENTI: 12
Bunge Ravenna
I TOP INDIVIDUALI
PUNTI: 28
Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)
ATTACCHI PUNTO: 24
Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
Fernando Hernandez Ramos (Lpr Piacenza)
SERVIZI VINCENTI: 5
Marco Vitelli (Exprivia Molfetta)
MURI VINCENTI: 6
Alberto Polo (Exprivia Molfetta)
I MIGLIORI
Uros Kovacevic (Biosì Indexa Sora – Calzedonia Verona)
Maurice Armando Torres (Bunge Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)
Fernando Hernandez Ramos (Top Volley Latina – Lpr Piacenza)
Marco Vitelli (Exprivia Molfetta – Gi Group Monza)
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