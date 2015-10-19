Ritorna la fotografia d’autore con Il cerchio dell’immagine

Sarà una fine d’anno intensa quella programmata dall’Associazione Il cerchio dell’immagine che con la rassegna “Aspettando il festival” offre ai suoi soci tre appuntamenti fotografici di preparazione al festival “La Misura del Paesaggio” in programma dall’8 al 17 Aprile 2016 presso il Parco Ecolandia, a Reggio Calabria.

Il 24 ottobre l’incontro con Filippo Romano

La rassegna si apre il 24 ottobre prossimo con un Incontro Fotografico d’Autore con Filippo Romano che torna in Calabria per “Raccontare Nairobi” e, tramite la sua esperienza, dare indicazioni sulle fasi necessarie alla realizzazione di un progetto fotografico a lungo termine.

Sarà invece dedicato alla formazione l’appuntamento del 21 Novembre con Francesco Marzoli che si occuperà di “Post-produzione per reportage con Lightroom e Photoshop” attraverso un workshop rivolto a fotografi professionisti ed amatori che vogliono scoprire le tecniche di post produzione per immagini d’impatto, sia a colori che in bianco e nero.

Il 19 dicembre l’incontro con Antonio Armentano

La rassegna si concluderà poi il 19 dicembre, con un altro Incontro Fotografico d’Autore, questa volta condotto dal calabrese Antonio Armentano che si occuperà de “L’interpretazione del Paesaggio – Storia delle committenze fotografiche”.

«Abbiamo voluto organizzare questa rassegna per iniziare a sensibilizzare la comunità ai temi del nostro festival – spiegano dal Cerchio – per continuare a portare avanti la nostra missione associativa, ovvero promuovere la fotografia non come esercizio di stile ma come mezzo di indagine del paesaggio che ci circonda. Con l’avvio della rassegna apriremo inoltre la campagna tesseramento 2016 attraverso la quale sarà possibile associarsi e partecipare agli eventi esclusivi in programma per tutto l’anno».

Per conoscere tutti i dettagli e il programma completo, visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it oppure scrivere a info@ilcerchiodellimmagine.it