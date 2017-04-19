(Ri)tratti di visioni di cine(ma) indipendente: al via la nuova edizione

Dopo il successo dell’iniziativa svoltasi lo scorso marzo, nuovo appuntamento con “Visioni di Cinema Indipendente”: la quinta edizione della rassegna, promossa dal Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria, si terrà dall’8 all’11 maggio ed avrà un protagonista d’eccezione. Parliamo del regista FRANCO PIAVOLI, cui sarà dedicata una retrospettiva e che sarà ospite della rassegna, insieme a LUCA FERRI (che a Piavoli ha dedicato una delle sue opere più importanti, “Habitat [Piavoli]”, realizzata insieme a Claudio Casazza), del quale saranno proposte alcune delle ultime produzioni.

Quattro giorni di proiezioni e incontri

Quattro giorni intensi di proiezioni e di incontri con il pubblico, ospitati anche stavolta presso la Residenza universitaria di Via Roma, in un’ottica di coinvolgimento della città e degli studenti.

Gli incontri vedranno, inoltre, la partecipazione di importanti critici e addetti ai lavori, come il direttore del settimanale Film Tv, GIULIO SANGIORGIO.

Ancora una volta, dunque, l’iniziativa del Circolo Zavattini si pone come momento di riflessione ed approfondimento dei temi riguardanti la cinematografia indipendente, ospitando inoltre, in questa occasione, il più rilevante nome del settore, come Franco Piavoli: un regista che prima di altri ha apportato una visione innovativa, propria, molto legata al paesaggio ed al territorio. E infatti, il tema della manifestazione sarà appunto quello del rapporto – oggi sempre più stretto anche in ambito mainstream – tra cinema e territorio.

Una riflessione che sarà ispirata anche dall’opera di Piavoli, che sarà proposta nell’arco delle quattro giornate, comprendendo anche il suo ultimo film, “Festa”, del 2016.

Luca Ferri e i suoi cortometraggi

Il tema cinema e paesaggio torna anche nella produzione di Luca Ferri, già ospite di una delle scorse edizioni di “Visioni di Cinema Indipendente”, e di cui verranno proiettati anche alcuni cortometraggi, tra cui “Colombi”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.

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