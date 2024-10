Riunione capigruppo di maggioranza: obiettivo rilancio dell’azione politica

La riunione è servita a fare il punto relativamente alle scadenze politico - amministrative previste per le prossime settimane e per i prossimi mesi

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte questa mattina ad una riunione dei capigruppo della maggioranza consiliare a sostegno della compagine amministrativa alla guida di Palazzo San Giorgio.

La riunione, convocata dal primo Cittadino, che ha accolto la sollecitazione pervenuta in sede di riunione di maggioranza dal gruppo Oltre, è servita a fare il punto relativamente alle scadenze politico – amministrative previste per le prossime settimane e per i prossimi mesi, a cominciare dalla vicenda relativa al bilancio comunale, messo a rischio dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha reso inefficace la rimodulazione a trenta anni del piano di rientro per il recupero dei debiti prodotti durante le precedenti gestioni contabili e della successiva nota interpretativa emanata dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha reso necessaria l’attivazione di una nuova fitta interlocuzione istituzionale con il Governo nazionale.

Leggi anche

Durante l’incontro il sindaco ha condiviso con i rappresentanti dei gruppi consiliari l’esigenza di rinforzare l’azione politico-amministrativa dell’Ente, durante l’ultimo scorcio di mandato, attivando un circuito di concertazione e di verifica delle attività amministrative in corso, che coinvolga gli stessi gruppi presenti in Consiglio comunale e le forze politiche che sostengono la maggioranza consiliare. I consiglieri hanno espresso massima condivisione degli obiettivi concordati e pieno sostegno all’azione politica del Sindaco e dell’Esecutivo alla guida di Palazzo San Giorgio.

A tal proposito, su proposta del Sindaco, già durante la prossima settimana, la conferenza dei capigruppo e la conferenza dei consiglieri di maggioranza torneranno a riunirsi su questioni specifiche con l’obiettivo di affrontare e risolvere le questioni amministrative sulle quali è necessaria una ulteriore accelerazione in questa fase finale della consiliatura.