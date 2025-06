Occhiuto tra i Governatori più graditi: le reazioni della politica

Varì: "I calabresi hanno compreso chi lavora quotidianamente per il bene comune". E le altre parole degli esponenti politici

Secondo l’ultimo sondaggio Swg sul gradimento dei governatori italiani, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si piazza al quarto posto con il 52%, segnando una crescita di +6% rispetto al 2024. Una nuova conferma della sua azione politica apprezzata dai calabresi.

Roberto Occhiuto è anche il primo tra i governatori del Sud e il primo tra i governatori di Forza Italia, un risultato che testimonia quanto sia stato incisivo il suo operato.

Le dichiarazioni di Rosario Varì

A commentare il risultato è stato Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, che ha sottolineato come questo risultato evidenzi l’efficacia dell’azione della Giunta regionale e quanto sia apprezzata dalla gente. “A fronte delle continue polemiche strumentali di un’opposizione regionale sterile e mai produttiva, i calabresi hanno compreso chi lavora quotidianamente per il bene comune”, ha dichiarato Varì. “Il presidente Occhiuto ha saputo trasformare una drammatica criticità in un’opportunità”.

Michele Comito: un risultato che inorgoglisce

Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria, ha commentato il sondaggio con soddisfazione, sottolineando che si tratta di un risultato storico per la Calabria. “Dopo quasi quattro anni di buon governo, Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori più graditi d’Italia”, ha affermato Comito. “Questo dato conferma che l’attività del governo regionale stia dando i frutti sperati”.

Comito ha anche messo in evidenza che questo sondaggio certifica la solidità della Giunta Occhiuto, che ha saputo posizionarsi ai primissimi posti tra i consensi dei cittadini, una situazione che non si verificava in Calabria da molto tempo.

La visione di Domenico Giannetta

Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia, ha aggiunto che i calabresi sono finalmente orgogliosi di essere governati da Roberto Occhiuto. “Questa empatia, questa efficacia, questa qualità dell’azione politica così vicina alla gente, è la vera novità che i calabresi stanno riscontrando”, ha detto Giannetta. “Oggi essere governati dal presidente Occhiuto è un plus che i cittadini calabresi rivendicano”.

Giannetta ha anche sottolineato che il presidente Occhiuto ha dimostrato di saper contrastare il disfattismo, facendo le cose e facendole bene, e questo approccio ha cambiato drasticamente l’immagine della Calabria.

“La notizia che Roberto Occhiuto si confermi tra i governatori con il gradimento più alto d’Italia ci inorgoglisce, ma non ci sorprende”, ha dichiarato Domenico Giannetta. “Non perché il nostro Presidente ci abbia abituati a record e primati, ma perché lui è riuscito a entrare nel cuore dei calabresi facendo le cose che i calabresi desiderano”.

