Festa della Repubblica: a Roccella Jonica cerimonia della Bandiera Blu e Giornata del Ben-Essere

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno alle ore 18:30 al Largo Colonne – Rita Levi Montalcini di Roccella Jonica si svolgerà, alla presenza delle autorità e dei cittadini, la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2025, simbolo internazionale di qualità per le spiagge e i porti turistici, che la Fee Italia (Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha assegnato per il ventitreesimo anno consecutivo al comune jonico e per il nono anno di fila all’approdo turistico Porto delle Grazie – Marina di Roccella.

Il prezioso riconoscimento del “Vessillo Blu” premia nuovamente il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale negli anni nel campo delle politiche ambientali, oltre a conferire prestigio alla città e a tutto il territorio.

La cerimonia di benvenuto alla Bandiera Blu, quest’anno, si inquadra nel ricco programma di iniziative stilato per la prima edizione della “Giornata del Ben-Essere”, che sarà dedicata alla promozione e valorizzazione dell’attività fisica e motoria attraverso diverse discipline sportive.

La manifestazione, promossa dal Comune per la giornata del 2 giugno, nella suggestiva cornice del waterfront e del Largo Colonne, avrà come filo conduttore il “Teorema del Benessere”, ovvero il risultato di una corretta alimentazione e un’adeguata attività motoria applicato ai giovani e agli anziani, che sarà anche al centro di un omonimo convegno. Il tema sarà declinato in varie modalità con attività pratiche e una serie di incontri divulgativi, alla presenza di esperti, dedicati a tutte le fasce d’età.

Il programma generale della “Giornata del Ben-Essere” comprende, inoltre, l’arrivo del “Giro della Calabria a Vela”, il percorso di Fitwalking “Dal mare alla collina”, la rassegna delle attività sportive e ludico-motorie “Blu Sport” organizzata dalle società sportive roccellesi, la testimonianza “Sport e Longevità”, ’illustrazione del progetto over 65 “Forever Young – Invecchiamento attivo”, la presentazione del libro di Antonio Gigliotti “Ci ho messo il cuore”, la visita della cooperativa “Jungi Mundu” di Camini e la presenza della postazione AVIS “Le vie del dono”.

La manifestazione sarà arricchita, infine, da stand di presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale roccellese in collaborazione con la società “Porto delle Grazie s.r.l”, la “Jonica Multiservizi s.p.a”, la Provincia di Crotone, l’Ufficio Scolastico Regionale, la sezione locale della Lega Navale, l’IIS “Mazzone”, l’AVIS e le associazioni sportive di Roccella.