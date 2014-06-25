Rocco Hunt il 30 Giugno a Maida. Parte Fatti di musica 2014

M. Carmela Di Marte – Tutto pronto nell’Area Concerti del Centro Due Mari di Maida per il concerto di Rocco Hunt che, lunedì prossimo, salirà sul palcoscenico di “Fatti di Musica Radio Juke Box Estate 2014”, la parte estiva della ventottesima edizione della rassegna del Miglior Live d’Autore diretta da Ruggero Pegna che si svolge, come ogni anno, in Calabria.

Rocco Hunt, vincitore delle nuove proposte a Sanremo

Il giovanissimo rapper salernitano, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “nuove proposte” con il brano “Nu juorno buono”, presenterà il suo live con inizio alle ore 21.30 nell’Area Concerti della grande struttura situata tra Lamezia e Catanzaro.

Rocco Pagliarulo, questo il suo vero nome, riceverà anche il “Riccio d’Argento” realizzato dal celebre orafo crotonese Gerardo Sacco come “rivelazione dell’anno”, il prestigioso premio ai live d’autore della rassegna. Per lui, dopo la vittoria a Sanremo, il Premio Luzzati, il Premio Assomusica, Mtv e Music Award, ancora un riconoscimento che suggella un’accoglienza straordinaria nel firmamento della nuova musica italiana. Intanto, viaggia in cima alle classifiche “’A Verità”, il suo album pubblicato dopo il Festival, che ha visto la collaborazione di stelle come Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile, oltre a quelle dei rapper Clementino, Noyz Narcos ed Ensi. Attesi al Due Mari giovani da tutta la regione.

Biglietti e informazioni per il concerto

I biglietti (prezzo € 13,50) sono in vendita nei punti abituali e Ticketone, online al sito www.ticketone.it. La sera del concerto saranno disponibili anche presso la biglietteria dell’Area, a partire dalle ore 18.00. Tutte le informazioni sono reperibili all’infoline 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it e alla pagina evento facebook “Rocco Hunt a Maida”.Dopo il via con Rocco Hunt, “Fatti di Musica Estate” proseguirà il 3 e 4 agosto in Piazza Umberto 1° a Zungri, vicino Tropea, rispettivamente con Micaela e Loredana Bertè (ingresso libero), il 5 agosto nell’Anfiteatro di Palmi con l’unica tappa degli Afterhours (biglietti € 22,50), il 6 agosto con l’unico live in Calabria del “Museica Tour” di Caparezza all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido (biglietti € 18), l’8 e 9 agosto in piazza Umberto 1° a Girifalco con Giuliano Gabriele e il Parto delle Nuvole Pesanti (ingresso libero), il 15 agosto nel Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante con l’attesissimo live di Pino Daniele (biglietti € 34,50 gradinata, € 46 platea).I biglietti per assistere ai live di “Fatti di Musica” sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. “Fatti di Musica Radio Juke Box Estate 2014” è realizzata col partenariato della Camera di Commercio di Catanzaro e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria; inoltre, con il Patrocinio dei Comuni ospitanti e la collaborazione di Helldorado Live, “La Notte dei Briganti contro tutte le mafie” di Girifalco, Comitato Madonna della Neve di Zungri, Associazione Teatro dei Ruderi di Cirella.