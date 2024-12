“Transit teatro & clown”: ultimo appuntamento a Roghudi

Si terrà oggi alle ore 21:00, presso l’access point di Roghudi, con ingresso gratuito sino a esaurimento posti, lo spettacolo JULIET rivolto a un pubblico dai 6 anni in su. Scritto e interpretato dall’attore clown Stefano Marzuoli, lo spettacolo utilizza le tecniche del clown, mimo e del canto, con la regia di André Casaca e i contributi artistici di Teresa Bruno e Riccardo Puccetti.

La produzione Teatro C’art Comic Education rientra, come penultima proposta, nel cartellone del Transit Teatro & Clown Festival Internazionale promosso dall’Associazione URBANA con la direzione artistica di Santo Nicito.

Lo spettacolo Juliet nasce dal fascino suscitato dal personaggio di Giulietta Capuleti, dall’ingegno, dalla passione e insieme dalla follia con cui insegue il suo amore. Potrà la furia dell’oceano spazzare via il suo amore? E il suo folle destino si perderà nell’abisso? Oppure troverà compimento nella morte? Perché la follia d’amore è un gioco, un volo leggero sopra le cose. Juliet si veste di ciò che è rimasto della tempesta, e danza il suo folle amore in un sogno fino a svegliarsi nel sogno di chi l’ha amata. Juliet è uno spettacolo comico, ironico e poetico, ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti vissuto attraverso la purezza e la semplicità dello sguardo clownesco.

In Juliet il clown scopre e rivela al pubblico la sua follia d’amore, il suo fallimento nel tentativo di raccontarlo e la sua genialità nel giocare la tragedia finale. La purezza dello sguardo del clown sulle cose e l’innocenza assoluta con la quale è capace di vivere l’amore restituisce alla follia d’amore il suo originario valore e la possibilità di andare oltre il dramma.

“Love, love madly, love more than you can and if they say that it’s sin, love your sin and you`ll be innocent.”

“Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente”