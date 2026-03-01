A Roghudi la presentazione del libro ‘Predatori. Sesso e violenza nelle mafie’

Un confronto pubblico tra sindaci, magistrati, associazioni e l'autrice Celeste Costantino su cultura patriarcale e potere criminale

Un momento pubblico di approfondimento sui rapporti tra violenza di genere, cultura patriarcale e potere mafioso. È questo il cuore dell’incontro in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17.00 presso l’Access Point di Roghudi, dedicato alla presentazione del libro “Predatori. Sesso e violenza nelle mafie” di Celeste Costantino.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di confronto su un tema complesso e ancora poco esplorato nel dibattito pubblico: il ruolo che la violenza contro le donne e i meccanismi di controllo familiare e sociale assumono all’interno dei sistemi criminali organizzati.

Nel volume, l’autrice Celeste Costantino propone una lettura che intreccia analisi femminista e studio delle mafie, mettendo in discussione la retorica dell’“onore” e facendo emergere le contraddizioni e le fragilità che attraversano le strutture di potere mafiose.

Un percorso di sensibilizzazione e formazione civile

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e formazione civile che punta a rafforzare la consapevolezza collettiva, promuovendo il dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità locale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei sindaci Pierpaolo Zavettieri (Roghudi) e Annunziato Nastasi (Melito Porto Salvo), l’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Foti (LaC News24 – Il Reggino).

Gli interventi con l’autrice Celeste Costantino

Interverranno, insieme all’autrice Celeste Costantino — vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila e da anni impegnata sui temi dei diritti, dell’antimafia e della giustizia sociale — Marizia Currao Sostituta Procuratrice presso il Tribunale di RC – Roberto Di Palma (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni RC), Francesca Stillittano (presidente ONDIF sez. Reggio Calabria), Michela Calabrò (coordinatrice Centro Antidiscriminazioni LGBTQI+ e presidente Arcigay RC), Francesca Mallamaci (coordinatrice CAV Angela Morabito – Piccola Opera Papa Giovanni, componente CAD LGBTQI+ Calabria), Domenico Nasone (Libera Reggio Calabria) e Tonino Nunnari (Forum Terzo Settore Città Metropolitana RC).

L’evento, promosso dalle realtà associative del territorio si propone come un’occasione di impegno civile per tutta la comunità.