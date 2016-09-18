Il romanzo di Lou Palanca ‘Ti ho vista che ridevi’ diventerà un film

“Ti ho vista che ridevi” ha aperto “Drink a book” edizione settembre 2016.

Il Piccolo del politeama, il luogo in cui si è tenuta la presentazione del libro del collettivo Lou Palanca.

E proprio dal Piccolo del Politeama parte la buona notizia per il collettivo catanzarese, ieri rappresentato da Nicola Fiorita: sono stati infatti acquisiti i diritti perché “Ti ho vista che ridevi” diventi un film.

Il confronto, moderato da Nunzio Belcaro, e’ stato utile per discutere del ruolo della città in un contesto di trasformazione sociale che fa sentire forte la spinta pur non riuscendo talvolta ad esprimersi fino in fondo.

Aldo Costa, direttore generale della Fondazione Politeama e presidente del Club Service Mediterraneo e Filippo Capellupo, presidente della Proloco e del club Service Rupe Ventosa, hanno portato il loro contributo di esperienze ed idee alla discussione, tenendo saldo il principio della memoria come tassello essenziale della conoscenza ma senza per questo farne una gabbia di cui restare prigionieri.