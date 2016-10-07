Rotaract presenta ‘Vaccinarsi: ieri, oggi, domani’

Il Rotaract Club è un’associazione composta da giovani dai 18 ai 30 anni di età che svolge attività di servizio alla comunità nel massimo rispetto dei diritti altrui , di principi etici e della dignità di ogni professione.

La collaborazione fitta crea legami di amicizia che sono alla base del Rotaract e permettono di migliorare e migliorarsi e di contribuire alla valorizzazione della società in cui si opera attraverso un’azione a 360 gradi. I soci hanno infatti l ‘occasione di affrontare le esigenze della comunità locale ed internazionale, fornendo attraverso le varie attività un aiuto sostanziale in diversi settori.

In quest’ottica si inquadra l’organizzazione, da parte della Commissione Medica della Regione Calabria del Rotaract Distretto 2100, del convegno dal titolo “ VACCINARSI: IERI, OGGI, DOMANI” che si terrà il prossimo venerdì 28 ottobre alle ore 16.30 presso la sala “Federica Monteleone” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria.

L’evento è aperto al pubblico ed è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria.

Interverranno il Dott. Domenico Capomolla , pediatra di base ; il Dott. Sandro Giuffrida, direttore dell‘ U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Reggio Calabria ; il Dott. Antonino Zimbalatti, medico di medicina generale e Assessore alla Salute e al Benessere del Comune di Reggio Calabria.