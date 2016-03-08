Al via la mostra ‘Ricordando la £ira’

Biglietti in lire emessi in oltre cento anni e apparecchiature per la selezione delle banconote: il Rotary organizza la mostra nei saloni della Banca d'Italia

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 organizza nei saloni della Banca d’Italia la mostra “Ricordando la £ira”

La mostra, sarà inaugurata il 12 marzo alle ore 9:00 e proseguirà per tutto il giorno con orario 9/13 e 17/20.

Cosa sarà esposto nei saloni della Banca d’Italia

Saranno esposti numerosi biglietti di Banca in lire emessi dalla Banca d’Italia negli oltre 100 anni di vita, insieme ad alcune apparecchiature utilizzate per la selezione e contazione di biglietti e monete.

Sarà possibile così in poco tempo e in uno spazio ristretto rendersi conto non solo della bellezza e della particolarità dei biglietti emessi ma anche della loro evoluzione sotto il profilo della grafica e della sicurezza anti contraffazione.

Le misure contro la falsificazione delle banconote

Più volte nel corso dei cento anni la Banca D’Italia è dovuta intervenire sui tagli in circolazione per realizzare prodotti completamente rinnovati dal punto di visto estetico per ridurre il rischio di falsificazioni.

Le indagini condotte, a questo proposito, dalla Banca d’Italia hanno nel corso degli anni evidenziato che una efficace difesa contro la falsificazione dovesse basarsi non solo sul costante aggiornamento dei sistemi di stampa e sul perfezionamento delle tecniche di produzione della carta filigranata, ma anche su una maggiore attenzione del pubblico ai biglietti utilizzati.

Per indurre i cittadini a guardare le banconote utilizzate, i ritratti di personaggi illustri, facilmente riconoscibili da tutti a prima vista, furono col tempo sostituiti da volti anonimi di pura invenzione del bozzettista o tratti da opere d’arte.

La visita alla mostra non sarà e non deve essere solo un momento di forte nostalgia ma l’occasione per guardare con rispetto al nostro passato, con serenità al presente e con fiducia al futuro.