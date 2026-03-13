Reggio, Confconsumatori favorevole alla scelta del Comune sulla rottamazione-quinquies

Grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria partecipanti al “Patto per il commercio e lo sviluppo economico della città di Reggio Calabria” promosso dall’Assessore alla Città Produttiva, Alex Tripodi, si avvia fattivamente e prende forma il dialogo costruttivo tra Istituzioni e imprese, tra l’Ente ed i suoi Cittadini, consumatori/contribuenti.

Confconsumatori accoglie favorevolmente la rottamazione-quinquies

Confconsumatori, nel solco di quanto espresso dai suoi rappresentanti in occasione dell’incontro pubblico “I tributi locali e gli obblighi fiscali e tributari. Diritti e doveri del consumatore/contribuente”, iniziativa promossa nell’ambito delle attività dello Sportello del Consumatore Calabria, non può che accogliere favorevolmente l’annunciata adesione del Comune di Reggio Calabria alla rottamazione-quinquies.

Per Antonino Distilo, Presidente Confconsumatori Calabria, la decisione dell’amministrazione comunale testimonia che “le scelte che nascono da condivisione e confronto solo quelle che più di tutte integrano la piena realizzazione dei diritti dei cittadini, consapevoli, attivi e partecipi, non relegati al ruolo di figure marginali”.

Per Tiziana Tiziano, Responsabile Confconsumatori Reggio Calabria, “l’attivazione della misura darà una boccata di ossigeno ai cittadini in difficoltà che potranno quindi estinguere i carichi pendenti relativi al periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 senza pagare sanzioni ed interessi”.

Un’opportunità vera per tutti, consumatori ed imprese.