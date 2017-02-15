Royal, domani recupero contro il Martina

Insolito turno infrasettimanale per la Royal Team Lamezia che ospita domani al PalaSparti (ore16) il Martina, sesto in classifica staccato di dieci punti. Oltre alla squadra lametina, recupererà la prima giornata di ritorno dello scorso 8 gennaio rinviata a causa del maltempo, solo la capolista Real Sandos che ospiterà il Noci, ciò perché lametine e pugliesi saranno poi impegnate nelle Final Eight a marzo, quando si recupererà il resto della giornata.

Obiettivo secondo posto per la Royal

Royal chiamata al pronto riscatto dopo il pareggio di Molfetta per consolidare il secondo posto. Ciò perché, essendo la capolista Sandos a +7 e quindi ormai lanciata, anche il secondo miglior posto di tutti e tre i gironi assicurerebbe il salto in A Elite, senza passare dalla lotteria dei play off.

Dunque vittoria importante quella che domani la squadra di mister Carnuccio cercherà di agguantare, per poi prepararsi a dovere anche per l’altro turno interno di domenica prossima col Bisceglie. Sarà un avversario tosto il Martina domani, al di là della classifica che lo vede staccato di quattro punti dalla zona play off (il quarto posto è occupato attualmente dal Noci), la squadra pugliese inflisse il primo k.o. alla Royal nella giornata inaugurale del torneo. Un roster di tutto rispetto quello che si presenterà al PalaSparti, sicuramente determinato a non perdere ulteriore terreno dall’alta classifica e reduce da un sonante 7-1 a Policoro.

Il pubblico atteso e le indisponibili

Nonostante il giorno lavorativo si attende domani un pubblico numeroso, chiamato a supportare la Royal che non vuole mollare alcunché per raggiungere l’obiettivo prefissato alla vigilia.

Due le indisponibili per la Royal, l’infortunata Tinè e Fragola, tuttavia la Royal al di à delle assenti, non vuole assolutamente disperdere quanto faticosamente costruito finora.

Tutta di Catanzaro la terna per questo recupero: gli arbitri Manuel Candeliere e Vincenzo Cannistrà; e il crono Vincenzo Guerra.

CONVOCATE: Liuzzo, Marrazzo, Leone, Malato, Mezzatesta, Mirafiore, Bagnato, Ierardi, Losurdo, Linza, Pileggi, Pota, Fucile. All. Carnuccio.