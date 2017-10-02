Prima di Cus Cosenza-Royal Team Lamezia un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio in ricordo di Angela Scaramuzzino, cestista e istruttrice lametina

Prima vittoria ieri per la Royal Team Lamezia velata però da molta tristezza. La dipartita della cestista lametina Angela Scaramuzzino nello scorso week end ha lasciato un vuoto enorme, oltre che nei suoi familiari anche nel mondo dello sport che l’ha tanto apprezzata non solo come abile giocatrice, e da qualche tempo come istruttrice, quanto anche come splendida persona.

La Royal ha voluto ricordarla ieri nell’esordio a Cosenza con un minuto di raccoglimento e con il lutto al braccio inoltrando specifica richiesta in Divisione Calcio a 5, subito accolta. I presidenti Nicola Mazzocca, Claudia Vetromilo e tutta la società nelle sue varie componenti, hanno conosciuto ed apprezzato personalmente modi e capacità della cara Angela, sempre garbata e disponibile, oltre che dotata di grandi mezzi tecnici che l’hanno proiettata nell’elite del basket nazionale.

Un piccolo segno da parte della Royal per partecipare al cordoglio della Famiglia Scaramuzzino e ricordare un’atleta che deve essere da esempio per le nuove generazioni di qualunque disciplina sportiva.