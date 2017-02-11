Royal, missione vittoria a Molfetta

Viaggia alla volta di Molfetta la Royal Team Lamezia che ripresenterà in panchina mister Carnuccio, dopo due mesi dalla sua ultima gara diretta, era l’11 dicembre, 8-1 al Fasano in casa.

Ritornano disponibili tre atlete di assoluto valore per la Royal: il portiere Liuzzo, il difensore Leone e la laterale Mirafiore.

Proprio quest’ultima è apparsa alquanto determinata negli allenamenti settimanali, al pari comunque di tutte le sue compagne in particolare nell’ultima seduta di venerdì, in cui era evidente la voglia di continuare a fare bene da parte di tutta la squadra, con l’unico obiettivo di raggiungere gli obiettivi prefissati alla vigilia dai presidenti Mazzocca e Vetromilo.

Gara di domani a Molfetta da non sottovalutare assolutamente: pugliesi in quart’ultima posizione e reduci dalla sconfitta di Fasano (4-2), ma ciò lascia il tempo che trova se non si metteranno in campo concentrazione e determinazione. E, memori dell’ultima trasferta negativa di Noci, Marrazzo&compagne siamo certi che non commetteranno più quegli errori. Ecco, occorrerà seguire proprio l’esempio del capitano Alessandra Marrazzo quanto ad impegno ed abnegazione, sia negli allenamenti che quando chiamata in causa durante le partite. O di Anna Leone, anche lei apparsa alquanto pimpante dopo poche settimane dal recupero per l’intervento di menisco. Senza citare ovviamente i bomber della squadra quali Losurdo, Mezzatesta, l’abile Ierardi e tutte le altre. Insomma, tutta la Royal ha acquisito, siamo certi, la giusta consapevolezza che non si può più sbagliare, per premiare anche i sacrifici che la società compie per dare lustro alla città di Lamezia con una realtà calcistica che, all’inizio sconosciuta a tanti è ora diventata un appuntamento fisso per gli sportivi lametini.

Seppur convocata, probabile che non ce la faccia Samanta Fragola ad essere della gara: la preziosa e forte calcettista della Royal infatti, lamenta un problema ad una caviglia, e certo una settimana di riposo sarà propizia per ritemprarla fisicamente e mentalmente dopo le doppie fatiche dell’ultimo mese. Anche perché con domani si apre un vero e proprio tour de force per la Royal, di scena poi nel doppio turno al PalaSparti in cinque giorni, mercoledì 15 nel recupero col Martina e domenica poi col Bisceglie. Prima però riflettori sul Molfetta!

CONVOCATE: Liuzzo, Marrazzo, Fragola, Leone, Malato, Mezzatesta, Mirafiore, Bagnato, Ierardi, Losurdo, Linza, Pileggi, Fucile. All. Carnuccio.

ARBITRI: Giovanni Tessa di Barletta e Donato Lamanuzzi di Molfetta. Crono: Domenico De Candia di Molfetta.