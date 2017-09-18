E sono 9! Tante le riconfermate della Royal Team: l’ultima in ordine di arrivo è la forte ed esperta Samanta Fragola, alla sua terza stagione qui a Lamezia. Fragola s’è aggregata negli ultimi giorni e nel pomeriggio ha sostenuto anche l’amichevole a Maida contro la Juniores del Costa del Lione. Si completa dunque il mosaico della Royal per la nuova stagione, con la Fragola che assicurerà tasso tecnico ed esperienza alla squadra lametina.

Problemi con le strutture per gli allenamenti

Intanto proseguono senza sosta gli allenamenti della Royal ma con le solite e gravose problematiche della disponibilità delle strutture per gli allenamenti. Come anzidetto, nel pomeriggio la Royal è stata costretta a recarsi a Maida per l’indisponibilità del PalaSparti, come al solito saturo di squadre che, giustamente anch’esse, utilizzano l’unica struttura regolamentare anche per gli allenamenti. E però, nei giorni assegnati alla Royal gli orari pomeridiani mal si conciliano con gli impegni lavorativi di gran parte delle calcettiste lametine, e così la società con aggravio di costi è costretta a peregrinare alla meno peggio in altre strutture lametine e non. Ad ormai poco più di una settimana dall’inizio del torneo, dunque l’unica squadra di Serie A del territorio lametino ha potuto allenarsi soltanto tre volte dallo scorso 29 agosto, inizio della preparazione, su quello che sarà il proprio campo per le partite ovvero il PalaSparti. Ad ognuno le considerazioni del caso…

Ritornando al test del pomeriggio, al di là del risultato a favore dei rampanti giovani juniores del Costa del Lione (Serie C maschile), la Royal ha segnato con Losurdo ma ha soprattutto tenuto bene il campo, con ottimi fraseggi in mezzo al campo e apprezzabile giro palla. Particolarmente reattiva la Primavera, abile nello smarcare le compagne Linza e Losurdo anche con colpi di tacco. Nella ripresa è poi venuta fuori la prevedibile maggiore vigoria fisica degli avversari, ma mister Ragona ha comunque tratto buone indicazioni dal test. Non vi hanno partecipato le acciaccate Corrao e De Sarro, mentre il portiere Fucile sta lavorando a parte per un precedente infortunio.

La rosa completa

Dunque la rosa completa, con l’arrivo della Fragola, risulta così composta:

Portieri: Ceravolo e Fucile; Difensori: Fragola, Marrazzo, Leone, Corrao; Laterali: Mirafiore, Ierardi, Bagnato, De Sarro; Pivot: Losurdo, Primavera, Pota, Linza.