Si fa interessante il mercato della Royal Team Lamezia che, dopo il portiere Ceravolo, mette a segno un altro colpo importante per la prossima stagione. Si tratta del laterale difensivo Stefania Corrao, 25 anni da Messina. E’ reduce da un buon campionato in Serie A con il Real Lions Ancona, ma lunga è la gavetta di questa calcettista scelta per le sue qualità tecniche e morali.

Corrao non trattiene entusiasmo ed emozione assieme e la sua è una sorta dichiarazione a libro aperto: “La Royal Team Lamezia è una delle mie società preferite in Italia, la seguo già da due anni e quando ci ho giocato contro, col Vittoria, mi é sempre piaciuto l’amore per la squadra che sia il presidente Nicola Mazzocca che sua moglie Claudia Vetromilo oltre ai dirigenti tutti mostrano per la squadra. Che dire poi dei tifosi, tantissimi ogni domenica è uno spettacolo essere supportati dal loro incitamento. Un clima del genere l’ho solo vissuto solo con l’Ita Salandra, e spero di riviverlo qui a Lamezia”. Inizi a Messina disputando tornei regionali per Corrao con la squadra Parrocchia Ganzirri con cui nel 2011è stata promossa in A. L’anno successivo tappa al Portos San Benedetto del Tronto, sempre serie A, e “nel 2013 – sottolinea Corrao – ho giocato nell’ITA Salandra, allenata dal grande Willy Lapuente , nonché mio procuratore attuale”. Quindi nel 2014 fino a dicembre in una squadra di Messina nel regionale e poi conclusione col Vittoria Calcetto, riconfermata anche per l’anno dopo prima della scorsa stagione ad Ancona. “Quest’anno – l’auspicio di Corrao – spero di poter far bene nella Royal Lamezia, i miei propositi sono molto positivi e avverto buone sensazioni. Credo nella forza del gruppo grazie al quale si forma una squadra che deve perseguire un obiettivo comune”. Il mercato non finisce qui: sono attesi almeno altri due colpi.

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Il girone D della Serie A2 femminile

GIRONE. Intanto la Divisione Calcio a 5 ha reso noto nei giorni scorsi i 4 gironi della Serie A2 (nuova denominazione) femminile. La Royal Team Lamezia è stata inserita, come prevedibile, in quello più meridionale (girone D, a 13 squadre) che comprende: la novità delle 4 campane (FC Afragiri di Somma Vesuviana, Fulgor Octajano Women di Ottaviano, Salernitana Femminile e Woman Napoli C5), 2 siciliane (Rev P5 Palermo e Vittoria Calcetto), 2 lucane (Futsal Rionero e Borussia Policoro), 2 pugliesi (Città di Taranto e Martina Calcio Femminile), e le due consorelle calabresi, il Cus Cosenza e la neopromossa Futsal Reggio Femminile.