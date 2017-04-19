Royal Team Lamezia, Mazzocca: ‘Puntiamo al miglior risultato possibile!’

La Royal Team Lamezia ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta pasquale. Nel mirino la doppia semifinale contro Ciampino: s’inizia con l’andata domenica 23 aprile nel Lazio, ritorno il 30 al PalaSparti. Col presidente Nicola Mazzocca tracciamo un bilancio finora e le aspettative per i play off.

Il bilancio della stagione

Presidente Mazzocca, si è chiuso il suo quarto torneo alla Royal, secondo in Serie A. Terzo posto finale e bis della partecipazione ai play off. Soddisfatto?

“Non in toto, perché si poteva raggiungere un risultato migliore ma il mese della crisi l’abbiamo pagato a caro prezzo, non siamo certo insoddisfatti ma potevamo finire più in alto”.

Si è alla vigilia dell’importante semifinale di andata dei play off: come vi state preparando e cosa ti aspetti dalla squadra?

“Le ragazze stanno curando i minimi particolari, cercando di dare il meglio di sé in questa fase. E’ normale che mi aspetto due buone gare, ed ovviamente la speranza è di ottenere in entrambe un risultato positivo che ci porti in finale”.

Il momento di crisi e la ripresa

Periodo natalizio tribolato ma la squadra ci ha sempre creduto mostrando volontà di raggiungere l’obiettivo della vigilia.

“In effetti c’è stato un momento in cui si rischiava di perdere tutto ma abbiamo recuperato bene le forze e siamo riusciti ad arrivare al terzo posto, che era il traguardo minimo alla vigilia”.

Mister Carnuccio ovviamente preparerà la gara dal punto di vista tecnico, ma il presidente Mazzocca cosa chiederà alla squadra?

“Dirò alle ragazze di dare tutto perché in queste due partite ci giochiamo un’intera stagione. Tutto quel che abbiamo fatto finora, in un certo senso, conterà in parte. Ora bisognerà produrre l’ultimo sforzo che è quello più importante, quindi bisogna davvero dare tutto con grande abnegazione e cuore”.

Alla vigilia di questa prima gara, com’è andata la stagione sul piano degli aiuti da sponsor e classe imprenditoriale?

“Ringrazio sicuramente gli sponsor che mi hanno affiancato, purtroppo qualcuno è venuto meno durante l’annata pur avendo promesso. Poi è chiaro che dopo le belle e significative Final Eight, sia sul piano dei risultati con la finale raggiunta e sia su quello organizzativo, ora che abbiamo raggiunto anche i play off mi aspetterei un supporto da parte della città e degli imprenditori, Qualcuno ha manifestato interesse, spero tanto che riusciamo a coinvolgerlo per rendere solido e duraturo il nostro progetto ambizioso futuro, che non riguarda solo la prima squadra ma anche un vivaio importante. Ciò mi dà forza perchè altrimenti subentra una certa forma di scoraggiamento personale”.

Certo appena un mese fa al termine di quella portentosa Final Eight, col PalaSparti stracolmo nell’ultima giornata e comunque con grande partecipazione della città per una disciplina che a livello femminile ha visto la luce da soli quattro anni, senza tralasciare il plauso ricevuto da più parti, cosa è successo dopo?

“Poi purtroppo non che è finito tutto lì ma l’interesse è andato scemando. Sto andando avanti solo con le mie forze cercando di ottenere comunque il miglior risultato possibile, a cui tutti crediamo”.

Un finale di stagione in crescendo

La squadra crede nell’obiettivo finale e l’ha dimostrato con un finale in crescendo con 4 vittorie e 2 pareggi e solo la sconfitta di Sandos.