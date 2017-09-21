Royal Team, slitta a Cosenza l’esordio in campionato

Colpo di scena: ad inizio settimana il Borussia Policoro ha dato forfait e così salta l’esordio per la Royal Team Lamezia che l’avrebbe dovuto ospitare domenica 24 settembre al PalaSparti. Rammarico per la Royal, ancor di più per la Divisione Nazionale, che era pronta per questo overture. Tanto da aver finalmente trovato, in questa settimana, spazio al PalaSparti dove mister Ragona alquanto deciso sta provando schemi e situazioni varie per l’inizio del torneo che slitterà ora di una settimana.

Col presidente Nicola Mazzocca facciamo il punto della situazione. Allora, si doveva partire ed invece il ritiro del Policoro.

“Purtroppo la Divisione ci ha comunicato che Policoro s’è ritirato – spiega Mazzocca – peccato perché noi eravamo pronti e carichi dopo aver lavorato bene. Avevamo messo in moto tutta l’organizzazione, ma tant’è lavoreremo in vista del nostro ‘esordio’ l’1 ottobre a Cosenza”.

La preparazione precampionato

Com’è andata la preparazione precampionato?

“Abbastanza proficua per tutte, vedo dagli allenamenti qui al PalaSparti che tutte le ragazze sono molto cariche e determinate. Hanno recepito i metodi di mister Ragona che anche lui ha profuso il massimo impegno per presentare la squadra pronta”.

La scorsa settimana l’ultimo colpo-Fragola, che innalza il tasso tecnico e di esperienza della squadra?

“Sicuramente: Samanta era una dei nostri pilastri e quindi siamo contenti di aver chiuso anche con lei per questa terza stagione di fila”.

Gli obiettivi stagionali e i nuovi soci

Obiettivi stagionali?

“Quelli di fare un campionato di alta classifica ed una volta che ci troveremo lassù ce la giocheremo per la vittoria finale, ma senza assilli o pressioni, ma lavorando sodo ogni settimana”.

Squadra riconfermata in gran parte, mentre la compagine societaria ha registrato due ingressi…

“Sì, finalmente la Royal aumenta il proprio appeal. Fino all’anno scorso sembrava una famiglia al comando ma non è assolutamente il modo di andare avanti, perchè gli impegni sono sempre maggiori e quindi c’era bisogno di un supporto anche morale e di entusiasmo. Per cui gli ingressi dell’imprenditore Chirico e dell’avvocato Chirumbolo ci hanno dato quel quid in più che ci ha stimolato per continuare ad andare avanti”.

Le strutture di allenamento al PalaSparti

Tasto dolente delle strutture: finalmente questa settimana vi state allenando al PalaSparti…

“Sì, martedì e venerdì in orari consoni, e di questo ringrazio la Top Volley Lamezia dei presidenti Tommaso Perri e Salvatore Rettura che ci hanno gentilmente concesso i loro orari in vista dell’inizio del torneo. E’ questa la collaborazione fattiva che auspichiamo anche con le altre società, dimostrando così quello che deve essere il significato dello sport. Anche perché durante la preparazione abbiamo girovagato a destra e a manca per tamponare queste problematiche sulle strutture di allenamento. E vi assicuro che le ripercussioni si hanno poi in campionato, tra l’altro per una squadra come la Royal impegnata nel massimo torneo della Serie A2, a cui necessiterebbero almeno 2 se non 3 giorni di allenamento al PalaSparti”.

Al pubblico cosa dici?