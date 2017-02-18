Royal, urge ritornare alla vittoria contro bisceglie

Seconda gara interna in cinque giorni per la Royal Team Lamezia, concentrata sul match di domani col Bisceglie dopo quello infrasettimanale pareggiato col Martina. La squadra agli ordini di mister Carnuccio ha ripreso con ancora più determinazione gli allenamenti settimanali per invertire il trend negativo delle ultime gare. In particolare dopo i 5 punti nelle ultime 4 partite urge vincere per non lasciare il secondo posto. Servirà la migliore Royal per superare la matricola pugliese, che però ha dimostrato finora (sconfitta dell’andata alle lametine compresa!) che può ambire ad un posto nei play off.

Le parole del portiere Liuzzo

Dunque massima attenzione e concentrazione su ogni pallone da parte di Liuzzo&compagne. Proprio il forte portiere della Royal analizza l’attuale momento: “E’ un periodo particolare ma che cerchiamo di superare stando tutte insieme e facendo gruppo noi ragazze. Lo merita anche la società che forse sperava in qualcosa di meglio. Noi come squadra cercheremo di esserlo ancora di più, sappiamo che è un percorso faticoso ma non ci tiriamo indietro. C’è da aggiungere che anche l’assenza di Fragola pesa”. Atleta lametina che è ancora alle prese con un problema alla caviglia, ma si spera possa rientrare presto in gruppo.

E sulla gara di domani ancora Liuzzo, determinante soprattutto nella seconda parte del torneo, con salvataggi e parate da categoria superiore per la brava pipelet crotonese. “Bisognerebbe vincere domani, eccome! Ma non sarà facile, proprio all’andata lì perdemmo, però domani dovremo cercare con forza i 3 punti, certo senza pressioni e assilli ma entrando in campo tranquille seppur determinate e concentrate. Per questo ci siamo allenate bene dopo il Martina e dovremo rimettere in campo quella grinta e voglia di vincere che erano le nostre prerogative. Speriamo anche che la fortuna sotto forma di arbitraggi ci assista”.

Le assenze e l’obiettivo del secondo posto

Assente Mirafiore squalificata e Tinè infortunata, presenta qualche acciacco anche Mezzatesta ma è comunque tra le convocate. Quella col Bisceglie precede la trasferta a Vittoria per la Royal, per poi aprirsi lo scenario delle Final Eight proprio qui a Lamezia Terme (è di ieri l’ufficialità dell’organizzazione alla Royal Team della kermesse tricolore), quindi due gare che serviranno a consolidare se possibile la seconda posizione, che la Royal occupa con un punto di vantaggio sul Fasano. Ecco quindi che contro il Bisceglie diventa importante anche l’aiuto del pubblico lametino per spingere le ragazze della Royal ad una vittoria, la quale cosa non solo farebbe classifica ma anche morale dopo gli ultimi risultati opachi.

CONVOCATE: Liuzzo, Marrazzo, Leone, Malato, Mezzatesta, Bagnato, Pota, Ierardi, Losurdo, Linza, Pileggi, Fucile. All. Carnuccio.

ARBITRI: Luca Petrillo di Catanzaro e Andrea De Luca di Paola. Crono: Giovanni Mastroianni di Lamezia Terme.